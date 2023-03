El capítulo final de la primera temporada de 'The Last of Us', emitido el pasado domingo, contó con 8,2 millones de espectadores en HBO Max. | Fuente: HBO Max

Tras el éxito rotundo de ‘The Last of Us’, los fanáticos están esperando una segunda temporada. El drama protagonizado por Bella Ramsey y Pedro Pascal sí tendrá una continuación, pero será en unos años.

De acuerdo con la actriz, aún no se sabe quién le dará vida a Abby, uno de los personajes más importantes en la parte dos. Esta joven creció sabiendo que Joel (Pascal) asesinó a su padre y buscó venganza.

Por ello, para recrear bien la historia de la segunda temporada de ‘The Lasto f Us’, Bella Ramsey despejó las dudas: “Tomará su tiempo. Creo que probablemente filmaremos a fines de este año, principios del próximo. Así que probablemente sea a finales de 2024, principios de 2025″, dijo para el medio Independant.

La serie, basada en un videojuego con el mismo título, es una aventura distópica después de que la Tierra haya sido arrasada por una pandemia causada por Cordyceps, un hongo que, debido al calentamiento global, se adapta para contagiar a las personas.

‘The Last of Us’, la serie más vista de HBO en Europa y Latinoamérica

La serie The Last of Us, cuya primera temporada acaba de finalizar, se ha convertido en la más vista hasta el momento de la plataforma audiovisual HBO Max en Europa y América Latina, informó este martes la compañía Warner Bros. Discovery.

El capítulo final de la primera temporada de este drama apocalíptico, emitido el pasado domingo, contó con 8,2 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales, según la compañía de análisis de audiencias Nielsen y datos propios de Warner.

La serie, protagonizada por el chileno-estadounidense Pedro Pascal, ha logrado un promedio de 30,4 millones de espectadores en sus primeros seis episodios, con el capítulo inicial acercándose a los 40 millones en EE.UU.

Fuera del circuito estadounidense, The Last of Us es ahora el programa más visto en la historia de HBO Max en Europa y América Latina, aseguró la compañía.

El drama debutó ante 4,7 millones de espectadores en enero y ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de su primera temporada a pesar de la mayor competencia de transmisiones deportivas en vivo y transmisiones de premios, señaló Warner en un comunicado.

La audiencia final del pasado domingo por la noche marcó un aumento del 75 % en la visualización nocturna del debut en comparación con el estreno de la serie.

