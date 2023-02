El Mandaloriano, Din Djarin junto a su inseparable amigo Grogu. | Fuente: Disney Plus

Este 1 de marzo llega a Disney Plus la tercera temporada de 'The Mandalorian', la serie de 'Star Wars' protagonizada por Pedro Pascal y creada por Jon Favreau. Serán ocho nuevos episodios que estarán bajo la dirección de Peter Ramsey, Lee Isaac Chung, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Rachel Morrison y Bryce Dallas Howard. La última vez que los fanáticos vieron un nuevo episodio de 'The Mandalorian', sin incluir las entregas de 'El libro de Boba Fett', fue en diciembre de 2020.

Para aumentar la expectativa, la cuenta oficial de la serie compartió un clip de todo lo que se vivió en la premiere de la nueva temporada. Los asistentes, que ya dejaron sus impresiones de la exclusiva en redes sociales, aseguran que la duración del primer capítulo será de 35 minutos y 16 segundos, lo que se traduce en el episodio más corto de cualquier otra serie del universo de Star Wars hasta el momento, revela un artículo del portal The Direct.

La sinopsis oficial de la tercera temporada de 'The Mandalorian' señala lo siguiente: "Los viajes del Mandaloriano a través de la galaxia de Star Wars continúan. Una vez que fue un cazarrecompensas solitario, Din Djarin se reunió con Grogu. Mientras tanto, la Nueva República lucha por alejar a la Galaxia de su oscura historia. El Mandaloriano se cruzará con viejos aliados y creará nuevos enemigos mientras él y Grogu continúan su viaje juntos".





¿Cómo fue el final de la segunda temporada de 'The Mandalorian'?

En el capítulo titulado "El rescate", Din Djarin tuvo un encuentro con Bo-Katan, líder de los Búhos Nocturnos. El cazarrecompensas prometió ayudarla a reconquistar el planeta Mandalore con la condición de recuperar a Grogu, que había sido secuestrado por Moff Gideon. La guerrera mandaloriana aceptó el trato y con su ayuda, Din pudo vencer al villano, recuperar a su amigo y apoderarse del misterioso sable oscuro, que lo convirtió en legítimo gobernador del planeta Mandalore.

Pero la derrota de Moff Gideon no hubiera sido posible sin la inesperada ayuda del joven Luke Skywalker, quien hace su aparición por primera vez en 'The Mandalorian'. El maestro Jedi llegó hasta el lugar de combate atraído por el poder de Grogu a través de La Fuerza. Finalmente, los fanáticos serían testigos de la emotiva despedida que 'Mando' y su inseparable amigo protagonizaron.

Grogu debía recibir el entrenamiento de La Fuerza bajo las indicaciones del maestro Luke Skywalker ¿a qué se enfrentarán Baby Yoda y Din Jarin esta vez?, ¿qué ocurrió con el villano Moff Guideon, ahora encarcelado? Y, con el sable oscuro de luz ¿Din Djarin podrá conseguir el perdón dentro de su credo y liderar Mandalore?





¿Cuál es la relación de 'El libro de Boba Fett' con la tercera temporada de 'The Mandalorian'?

'El libro de Boba Fett' nos contó la historia de uno de los cazarrecompensas más famosos de la saga de Star Wars. En esta serie, Boba busca dejar de ser solo un cazarrecompensas y convertirse en el jefe de Tatooine, como se vio en la escena post-créditos del final de la segunda temporada de 'The Mandalorian'. Si bien, la serie parecía no tener más relación con la próxima temporada del Mandaloriano, su historia finalmente tuvo una conexión directa a lo que se verá en la temporada 3.

Luego de saber a qué amenaza se enfrentan, Boba Fett y Fennec Shand pensaron en contactar al Mandaloriano. En el quinto episodio, Din Djarin hace un trabajo de cazarrecompensas para ubicar a su clan mandaloriano, sin embargo, sólo encontró a La Armera y Paz Vizsla, un mandaloriano de infantería pesada.

'Mando' es retado por el heredero de la casa Vizsla a un duelo por el sable oscuro, el cual tiene mucho significado dentro del credo mandaloriano. En esta batalla, Din Djarin fue el ganador, pero para hacerlo oficial,'La Armera' tuvo que hacerle algunas preguntas, entre ellas, tuvo que responder si alguna vez se había quitado el casco, esté confirmó el hecho y terminó siendo expulsado del credo.

El protagonista busca una nueva nave para evitar el transporte público. Recordemos que él perdió su nave, el Razor Crest, luego que Moff Gideon la destruyera. Peli Motto, la mecánica que apareció en el quinto episodio de la primera temporada de 'The Mandalorian', le ofrece una caza estelar N-1 de Naboo, muy recordada por su aparición en el Episodio 1 de la trilogía original. Ahora, 'Mando' usará esta nave para las siguientes aventuras.

El reencuentro entre Grogu y 'Mando'

Este punto abarca los dos últimos episodios de 'El libro de Boba Fett'. En el sexto episodio, se aprecia a Grogu entrenando con Luke Skywalker; sin embargo, percibe que su Padawan no se siente enfocado en el camino Jedi.

Así, el maestro le ofrece dos opciones: el sable de Yoda y seguir el rumbo de La Fuerza o llevar el traje de malla hecho de beskar, un regalo de Din Djarin. Este último había intentado reencontrarse con el pequeño, pero su objetivo fue impedido por Ahsoka Tano, quien le advirtió de los posibles conflictos que podría causar en el entrenamiento de Grogu.

Finalmente, Grogu terminó por desertar de la academia Jedi para reencontrarse con 'Mando'; esto ocurrió durante la batalla por la recuperación de Tattoine, en la que Boba Fett había pedido el paoyo de 'Mando'. La serie termina con Grogu y Din Djarin juntos en la nueva caza estelar, a la espera de la próxima aventura que tendrá el cazarrecompensas en la tercera temporada de 'The Mandalorian'.

Jon Favreau defiende la polémica decisión de reunir a Mando y Baby Yoda en los capítulos finales de la serie de Boba Fett: "Haber relatado ya esa parte de la historia en 'El libro de Boba Fett' nos permite regresar ahora, casi dos años después, y tenerlos ya juntos en esta tercera temporada porque estar separados no ha sido bueno para ninguno de los dos", señala el productor a Europa Press.

Además, el creador de 'The Mandalorian' destaca que va ser muy interesante ver cómo el mediático Baby Yoda compagina sus poderes propios de los Jedi con su influencia mandaloriana. "Es interesante ver ese equilibrio entre la cultura mandaloriana y la Jedi, históricamente solo unos pocos personajes de Star Wars han tenido estas dos vertientes", sostiene.

Junto a Pedro Pascal, el reparto de la serie lo completan Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze, Carl Weathers como Greef Karga, Amy Sedaris como Peli Motto, Emily Swallow como La Armera y Giancarlo Esposito como el villano Moff Gideon.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.