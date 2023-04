‘The Mandalorian’ temporada 4: De qué tratará, elenco y todo lo que sabemos de la próxima temporada de la serie de Disney+ | Fuente: Disney+

El universo de Star Wars sigue expandiéndose en el cine y en el streaming. Los fanáticos de la franquicia esperan con emoción el estreno de la segunda temporada de Andor y las nuevas series de Ahsoka, The Acolyte y Skeleton Crew, que llegarán próximamente en Disney+.

Asimismo, en los planes futuros no podía faltar la serie más querida por los fans: The Mandalorian. El productor Jon Favreau confirmó que la cuarta temporada ya ha sido escrita.

Conoce en la siguiente nota todo lo que se conoce sobre la próxima temporada de la serie de Star Wars.

¿Cuándo se estrenará ‘The Mandalorian’ temporada 4?

Por el momento, Disney no ha dado luz verde oficial para la producción de la cuarta temporada de The Mandalorian. No obstante, si todo va según lo planeado, podría estrenarse a fines de 2024 o a inicios de 2025.

¿De qué tratará la cuarta temporada de ‘The Mandalorian’?

Las series de Star Wars están conectadas, por lo que los eventos de la tercera temporada de The Mandalorian podrían continuar de forma secundaria en las historias de otros personajes. Así que aún es un poco pronto para adivinar qué podría pasar en los nuevos episodios.

Por su parte, Jon Favreau, el cocreador Dave Filoni y el productor Rick Famuyiwa no han revelado detalles de lo que podría pasar en la siguiente temporada. En una entrevista con Total Film, Favreau negó tener un final para la historia de The Mandalorian.

“Me encanta que estas historias sigan y sigan. Estos personajes potencialmente podrían estar con nosotros por mucho más tiempo, y realmente me encanta contar historias en su voz y me encanta la forma en que se desarrollan sus aventuras. Espero hacer muchas más”, comentó.

En los últimos episodios de The Mandalorian se ha hecho mención del gran almirante Thrawn. El imperial estará directamente conectado con los eventos de la serie Ahsoka.





¿Quiénes estarán en la cuarta temporada de ‘The Mandalorian’?

Pedro Pascal

Pascal regresaría para la cuarta temporada como Din Djarin. El actor chileno ha ganado mucha popularidad este 2023 tras haber protagonizado la serie de The Last of Us.

Katee Sackhoff

La actriz conocida por su papel en la serie Battlestar Galactica, estaría en la cuarta temporada con su personaje de Bo-Katan.

Emily Swallow

Reconocida por su participación en series como El mentalista y Supernatural, Swallow volvería a interpretar a la Armera en la cuarta temporada de The Mandalorian.

