Disney y Lucasfilm liberaron el primer avance de la tercera temporada de 'The Mandalorian', cuyo estreno está previsto para febrero de 2023. | Fuente: Disney

En el marco de D23 Expo 2022, Disney y Lucasfilm compartieron el primer avance de la tercera temporada de The Mandalorian. De no haber inconvenientes con su estreno, los nuevos episodios de la serie de Star Wars llegarían a Disney Plus en febrero de 2023.

La historia, que sigue las aventuras de Din Djarin (Pedro Pascal), terminó su segunda temporada cuando Grogu decidió dejar su entrenamiento con Luke Skywalker para irse con el mandaloriano. Este último incumplió las estrictas reglas de su credo, y ahora busca redimirse; para ello, necesita viajar al planeta Mandalore.

Junto con Pedro Pascal vuelven también Giancarlo Esposito (Moff Gideon), Carl Weathers (Greef Karga), Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze), Emily Swallow (La armera), Omid Abtahi (Dr. Pershing) y Paul Sun-Hyung Lee (Carson Teva).

Los nuevos episodios de la serie también contará con el legendario actor Christopher Lloyd, que se suma al universo de Star Wars en un papel que todavía no ha sido revelado.

Los spin-off de The Mandalorian

Del éxito de The Mandalorian ha salido El libro de Boba Fett, el primer spin-off de la serie, y se ha anunciado uno más: Ahsoka, personaje interpretado por Rosario Dawson, que hizo su debut en live-action en la segunda temporada.

De esta última serie, se comentó que se viene grabando y que el próximo año estaría lista para su debut en Disney Plus. Los asistentes al panel pudieron ver algunas imágenes, en las que se confirma la participación de la actriz Natasha Liu Bordizzo en el rol de Sabine, uno de los personajes protagónicos de Star Wars: Rebels, serie donde apareció Ahsoka por primera vez.

Si bien el panel también contó con la participación de Temuera Morrison, el actor que encarnó a Boba Fett en el primero spin-off de The Mandalorian, El libro de Boba Fett, y también al padre de este en Episodio II: La guerra de los clones, no hubo mayores novedades sobre el futuro de su personaje en venideras producciones.

“Todavía no hay una palabra oficial. Lo filmaron [“El libro de Boba Fett”] como si pudiera ser un buen libro y lo hemos leído… podríamos escribir otro libro”, comentó Temuera Morrison a Variety.

