'The Marvels': ¿Cuál es la historia de la Carol Danvers, la Capitana Marvel?

Los cómics de Marvel han marcado un antes y un después en toda la historia de los contenidos de superhéroes, siendo la franquicia cinematográfica de este género más popular del mundo. En marzo de 2019, la película 'Capitana Marvel' llegó a millones de salas de cine a nivel mundial, logrando enormes números en taquilla.

Sin embargo, muchos aún no conocen su historia. Por ello, aquí te contamos todos los detalles de la vida de la protagonista de 'The Marvels' y heroína más poderosa del UCM.

Biografía de la Capitana Marvel

Carol Danvers es una expiloto y agente de inteligencia de la Fuerza Aérea. De un momento a otro, todo cambió para ella luego de un accidente. Carol terminó convirtiéndose en un híbrido humano-kree y contaba con grandes poderes.

Danvers es la guerrera más conocida en tomar el manto de la Capitana Marvel, quien ha sido representada por las heroínas más poderosas de todos los tiempos. Para su fortuna, Carol ya había realizado numerosas investigaciones relacionadas a los Kree y Skrulls durante su etapa como oficial de seguridad de la NASA.

Carol obtuvo sus superpoderes al quedar expuesta al Psyche-Magnitron, un dispositivo Kree que podría cambiar completamente la realidad humana. Pese al enorme poder del objeto, Danvers sobrevivió al choque, reescribiendo su ADN para convertirse en un ser con habilidades similares a su maestra Mar-Vell.

Enemigos de Capitana Marvel

En sus comienzos, la poderosa Carol tuvo que enfrentar a Rogue, un miembro de Brotherhood of Evil Mutants, quien drenó su energía y sus recuerdos de manera permanente. Sin embargo, años después, Danvers retomó su sueño de explorar el espacio y vivir lejos del Planeta Tierra, tomando el nombre de Binary.

Los enemigos clásicos más letales de Carol Danvers son de origen Kree, en donde se resaltan las presencias de Ronan the Accuser, the Supreme Intelligence, Yon-Rogg, Doctor Minerva, Deathbird of the Shi'ar, Mystique, M.O.D.O.K. y Moonstone.

La Capitana Marvel también ha demostrado ser uno de los personajes más ingeniosos del Universo Cinematográfico de Marvel, desarrollando amistades con Wonder Man y Scarlet Witch, quienes la convencieron a unirse a las filas de los Vengadores.

¿Cuándo se estrena 'The Marvels'?

Marvel ya lanzó el primer tráiler de la cinta 'The Marvels', que será una de las películas que integrarán la fase 5 del Universo Marvel. La cinta estrenará el próximo 9 de noviembre. Según el primer tráiler, una conexión vincula a Carol Danvers, la Capitana Marvel, Mónica Rambeau, conocida como Fotón y Ms Marvel, a quien conocimos como Kamala Khan en su serie de Disney+.

