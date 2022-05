Anna Torv encarna a Helen Norville, la conductora de un noticiero en la serie "The Newsreader". | Fuente: Universal+

En "The Newsreader", la nueva serie de la plataforma Universal+ que se estrenó el 2 de mayo, resulta plausible la madurez actoral que ha alcanzado la australiana Anna Torv, quien asume el papel protagónico al dar vida a la tenaz conductora de noticias Helen Norville. Si su rol en "Fringe" daba un anticipo de su talento y su paso por "Mindhunter" confirmaba su calidad, la producción creada por Michael Lucas sin duda pone el listón más alto.



Porque en este drama ambientado en los años 80, en la redacción de noticias de un canal de televisión australiano, la actriz da muestra de todos los recursos que la han hecho una de las más valoradas de su país natal para encarnar a una mujer difícil, con problemas de ego y al mismo tiempo vulnerable. Una suerte de volcán a punto de hacer erupción. "Ella es volátil y reaccionaria", dijo Torv sobre su personaje, en entrevista con RPP Noticias.

¿Cómo fue construyendo un personaje tan excepcional como Helen Norville, quien en la ficción debe cubrir junto a Dale Jennings (Sam Reid), un reportero que aspira a ser un presentador, una extraordinaria serie de acontecimientos informativos que cambiarán el curso de la historia? Una buena parte, según Anna Torv, la puso Emma Freeman, directora de seis episodios de "The Newsreader", y la otra sus compañeros, como Sam Reid, con quienes tuvo una excelente relación durante el rodaje.

"Emma es una directora que te da mucha confianza, y ella sabe cuándo empujar, cuándo tirar, cuándo quedarse atrás", comentó. "La manera en que ella dirigió, también me benefició al interpretar a Helen, porque nos mudamos a este mundo fanática, riendo histéricamente... hubo cierta neurosis al hacerlo. Me ayudó a quedarme en este mundo, en el papel de Helen, que duele", añadió.

Entre la pandemia y el machismo

Regresaste a Australia en medio de la pandemia, y durante este tiempo filmaste "The Newsreader". ¿Cuál fue la experiencia del rodaje mientras la industria estaba paralizada y el mundo parecía estar lidiando con su propio fin?

Fue interesante, porque estuvimos en Melbourne. Volví a Queensland, que es un estado caluroso, y tuve que hacer cuarentena, pero la vida era bastante normal. Y luego tuve que ir a Melbourne, que tuvo múltiples aislamientos, y había una energía distinta allí y también en las personas. Estaban conmocionadas. Mientras el rodaje avanzó, tuvimos que cumplir con muchos protocolos, pruebas de descarte cada dos o tres semanas. Pero creo que para el equipo, y sé que Emma lo encontró bastante difícil, fue complicado por las mascarillas que debieron usar todo el tiempo. Tienes suerte cuando estás delante de la cámara. Además, solo paramos el rodaje una vez, cuando alguien enfermó y esperamos a que su resultado fuera negativo.

Los años 80 no son una época fácil para las mujeres, más aún para las audaces. Se ven obligadas a trabajar el doble de duro para demostrar que pueden hacer más que sus compañeros masculinos. ¿Encuentras grandes diferencias entre ese período y el actual, con el auge de los movimientos feministas tratando de marcar la diferencia?



Para ser honesta, no, pero lo digo porque trabajo en esta industria. Hice un show en Estados Unidos llamado "Fringe" y tuvimos 101 episodios. En todo ese tiempo, tuvimos una sola directora. Es impresionante. Una. Antes de "The Newsreader" formé parte de una producción llamada "Secret City" y ese fue uno de los primeros shows en los que trabajé, en el que todas las personas a cargo eran mujeres. Fue una experiencia iluminadora para mí, porque hay cosas que puedes aprender a hacer, y no como cuando hay un club de chicos y no eres parte de él. No hay una camaradería similar en ese sentido, es distinto. Entonces volver a tener a alguien como Emma fue muy especial.

Helen Norville, la "volátil y reaccionaria" conductora de noticias de "The Newsreader". | Fuente: Universal+

El tándem Torv y Reid

"The Newsreader" también desarrolla una relación entre tu personaje y el de Sam Reid. La química entre los dos se va construyendo. ¿Cómo fue compartir papeles con él?

No había conocido a Sam, había visto su trabajo, pero nunca sabes cómo va a ser la química. A veces es buena en el set, pero mala fuera de ahí. O viceversa. O incluso a veces se tienen diferentes ideas sobre el show o lo que sea. Pero desde el primer minuto, con Sam, tuvimos una conexión. Teníamos las misma manera de trabajar, las mismas ideas de lo que queríamos que sea la serie, el mismo deseo de mezclar las cosas, de jugar el uno con el otro, intentar distinas formas, y con Emma todos nos llevamos bien, hubo muchas risas. Nos reímos mucho, pero trabajamos muy duro, tratamos de probar cosas nuevas. Hubo un sentido común de seguridad, que permitió una libertad creativa en el trabajo. Por eso es que fue la mejor experiencia creativa que he tenido. Siempre estuvimos en la misma página.

