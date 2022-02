This is us | Fuente: FOX

"This is us" es una serie que sigue la vida de los padres primerizos Jack y Rebecca Pearson, interpretado por Milo Ventimiglia y Mandy Moore junto a sus tres hijos Kevin, Kate y Randall, desde su nacimiento hasta su presente, donde tienen 37 años.

La serie muestra al televidente el día a día de la vida de los integrantes de la familia Pearson, abarca la niñez, adolescencia y adultez de los tres hijos del matrimonio.

¿Sabías que detrás de lo que hoy es "This is us" hay detalles que no conocías de la serie? En esta nota conocerás más de esta saga.

Conoce los detalles de la serie que nunca vieron la luz

El título de la serie iba a ser “36”. “Nunca me gustó la idea de un número, era algo que no iba con la serie realmente. Hubo mucho debate sobre el título”, manifestó Dan Fogelman, el creador de la serie.

Otro aspecto interesante es que el guion de “This is us” en realidad era para una película del mismo creador, pero que no salió a la pantalla. Se dice que la historia iba a ser diferente y que, en vez de contar la vida de los trillizos Pearson, narrarían a lo largo de la película la vida de 8 personas y que en el final revelaban que eran octillizos.

Lo que inicialmente iba a ser una película, se cambió para ser una serie, ya que 20th Century Fox TV estaba en busca de nuevas ideas para la pantalla, y Dan Fogelman sacó del baúl la historia de los octillizos; pero para que encaje bien en televisión, modificaron la historia para solamente trillizos, el resto de la historia se contó solo al ver el éxito de “This is us”.





