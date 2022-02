This is us | Fuente: Fox

"This is us" estrenó su temporada final el 4 de enero pasado. Si bien esta sexta temporada finalizará la historia de los "Tres grandes" y sus padres, se ha rumoreado que estaría próxima a lanzarse una película sobre uno de los personajes de la serie: Jack Pearson. Dan Fogelman, director de “This is us”, no descarta realizar un proyecto acerca del personaje interpretado por Milo Ventimiglia.

En un panel organizado por la Television Critics Association, Dan Fogelman, creador de la tan aclamada serie dramática, mencionó algunas ideas acerca de cómo podría continuar la emocionante historia de la familia Pearson.

¿"This is us" tendrá película?

En sus declaraciones, recogidas por Variety, Dan Fogelman aseguró que pueden trabajar en una pelicula con el elenco, dentro de unos años.

“Si podemos trabajar una película y podemos reunirnos con el elenco nuevamente en unos años, me encantaría. No sé qué sería porque cerramos nuestra historia en el final de la serie”, comentó.

Asimismo, dejó a la especulación la posibilidad de una secuela que sería para la pantalla grande, siempre y cuando todos los integrantes del elenco puedan participar y no está tan seguro de que esto se pueda dar, debido a los compromisos que tienen los actores.

¿De qué trata“This is us”?

Jack y Rebecca Pearson son un matrimonio que está a punto de tener trillizos. Por otro lado, Kevin es un actor de moda que, a sus 36 años, atraviesa una crisis personal. Kate es una chica que está obsesionada con bajar de peso. Por su parte, Randall ha encontrado lo que llevaba buscando desde hacía mucho tiempo: a su padre biológico. Te preguntarás, ¿Qué tienen en común estos cinco personajes?, el misterio será resuelto mientras veas los capítulos de la serie.

Los capítulos se dividen en distintas líneas de tiempo, comenzando por el nacimiento de Kevin, Kate y Randall, los hijos de Jack y Rebecca Pearson. Mientras ves cómo avanzan las vidas de cada uno de los hermanos Pearson a partir de su cumpleaños número 36, conocerás más acerca de su pasado por medio de flashbacks.

La temporada final de "This is us"

"This is us" fue estrenada en la televisión el 20 de septiembre de 2016, y ha ganado a lo largo de los años reconocmiento, y es constantemente nominada a los premios Emmy. Desde sus inicios recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada de Estados Unidos.

Sus estrellas principales, Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Chris Sullivan y Jon Huertas regresan en la nueva temporada para volver a dar vida a sus entrañables personajes en "This is us". La sexta y última temporada contará lo que pasó después de que Kevin y Randall Pearson se amistaron tras haberse alejado uno del otro por un desacuerdo por el tratamiento a su madre.

Como se sabe Rebeca Pearson está siendo atacada por el Alzheimer y cada vez le afecta más y más. Por otra parte, el matrimonio de Kate y Toby Damon está enfrentando desafíos por la ausencia de él y la dura crianza de sus dos hijos que están únicamente en sus manos. Asimismo, podrás ver como Kevin Pearson lidia con la separación de Madison, sumándole el hecho que se siente alejado de sus gemelos. También, se verán nuevas situaciones que involucran a la familia Randall.

NUESTROS PODCASTS

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.