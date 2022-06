'Yo soy Betty, la fea' deja Netflix: fecha de salida de la telenovela genera reacciones en redes sociales. | Fuente: Difusión

'Yo soy Betty, la fea', una de las telenovelas más exitosas de Latinoamérica, será retirada del catálogo de Netflix. Varios usuarios reportaron un anuncio sobre la fecha en que la producción colombiana abandonará la plataforma.

"Último día para ver este título en Netflix: 10 de julio", se puede leer en el cuadro promocional de la telenovela, cuya popularidad se incrementó en diversos países de la región, luego de su ingreso al servicio de streaming.

El anuncio ha generado una serie de reacciones en las redes sociales, donde se pueden ver comentarios que hacen referencia al disgusto o desazón de algunos usuarios por la decisión de Netflix.

De hecho, la telenovela colombiana que cuenta la historia de Beatriz Pinzón Solano, se ha mantenido siempre en el top 10 de lo más visto de la plataforma. Su popularidad fue tal, que fue doblada hasta en 25 idiomas. Además, suma al menos 30 adaptaciones en diferentes países.



Captura del anuncio que hace referencia al último día de disponibilidad de 'Betty, la fea' en Netflix. | Fuente: Netflix

¿POR QUÉ 'YO SOY BETTY, LA FEA' ABANDONA NETFLIX?

De acuerdo a su centro de ayuda, Netflix sostiene que obtiene licencias de series y películas de estudios de todo el mundo. Pero pese al "esfuerzo por mantener los títulos", algunas producciones desaparecen de la plataforma por acuerdos de licencia.

Hay dos cuestiones que la empresa considera cuando la licencia de una serie o película está por vencer: Si los derechos del título aún están disponibles y la popularidad de la producción en la región, además del costo de la licencia.

Si se renueva una serie o película, permanecerá en Netflix para que los usuarios puedan seguir disfrutándola. Si un título no se renovará, la plataforma informará un tiempo antes de que deje de estar disponible.

¿POR QUÉ 'YO SOY BETTY, LA FEA' SE HA MANTENIDO EN EL TOP 10 DE NETFLIX?

¿Qué hace de 'Yo soy Betty, la fea' un producto lo suficientemente atractivo como para mantenerse en el Top 10 de Netflix? Al respecto, RPP Noticias conversó con Gigio Aranda, Eduardo Adrianzén y Ani Alva Helfer, tres guionistas nacionales, para saber sus opiniones sobre este fenómeno cuya vigencia parece inmune al peso de las detracciones, incluso en tiempos de la cultura de la cancelación.

Para Gigio Aranda, creador de “De vuelta al barrio”, el argumento explica uno de los puntos clave en el boom de “Yo soy Betty, la fea”. “Es la reivindicación del bulleado, de una minoría golpeada y oprimida. David contra Goliat, Cenicienta… siempre nos va a gustar ese cuento. Nos gusta que las posibilidades de tu protagonista siempre estén en contra. El viaje del héroe, la protagonista en este caso, se sigue. Puede haber fracasado, pero ahí está: perenne”, dijo.

En efecto, la ficción protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello tiene en el centro de su historia al “underdog”: aquel personaje que parece tener pocas probabilidades de ser un ganador. Un “antihéroe”, en palabras de la guionista y cineasta Ani Alva Helfen (creadora de "Maricucha"), que está “estereotipada en lo que nosotros creemos o juzgamos como feo” y que “resulta en su momento como el arlequín, algo chistoso”. “Es el pez fuera del agua y genera empatía”, afirmó.

De acuerdo con Eduardo Adrianzén, responsable de “El último bastión” y otras series peruanas, la telenovela de RCN Televisión es “un ejemplo para producción latinoamericana de cómo hacer un clásico con actores locales, con historia local, muy colombiana, sin recurrir a gran producción”. “No es una telenovela diseñada para ser un gran boom ni ser vendida. Es un ejemplo de cómo una dramaturgia local puede volverse universal y permanente”, opinó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.