Últimas noticias de la crisis en Tesla y Elon Musk, en directo | Cifra de propietarios que reemplazan vehículos Tesla en EE.UU. alcanza máximos históricos

Ahora

Trump y el Pentágono niegan que Elon Musk vaya a tener acceso a planes de guerra con China

En declaraciones este viernes a periodistas en el Despacho Oval, Trump y Hegseth confirmaron que Musk estuvo por la mañana en el Pentágono, aunque negaron que se le transmitiera información sobre China.

"Lo recibimos hoy en el Pentágono para hablar sobre DOGE (el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que Musk lidera) e innovación; fue una gran conversación informal", aseguró el secretario de Defensa.

Según Hegseth, el artículo del Times "pretendía perjudicar la relación entre el Pentágono y Elon".

Hegseth quiso además aclarar que "no hay planes de guerra, no hay planes de guerra contra China, no existen planes secretos de guerra". "Esto no es lo que hacemos en el Pentágono", añadió.