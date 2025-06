Menos migración, más inflación: Oxford Economics analiza el efecto de las políticas de Trump

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La inmigración neta en Estados Unidos podría caer a 500 000 personas en 2025, una cifra no vista desde la pandemia, debido al endurecimiento de las políticas migratorias bajo el Gobierno de Donald Trump. Así lo reveló un nuevo informe de Oxford Economics, que advierte que las deportaciones masivas estarían provocando la pérdida anualizada de 300 000 inmigrantes indocumentados.

Esto marcaría un fuerte descenso frente a los 1.7 millones de inmigrantes netos registrados al final de 2024. El reporte destaca que, pese a la ofensiva migratoria de la actual administración, la inmigración legal se mantiene sólida, con una tasa anualizada de 900 000 personas.

“Los inmigrantes no autorizados están impulsando la disminución general de la inmigración neta”, afirmó Bernard Yaros, economista jefe para EE.UU. de Oxford Economics y autor del análisis. No obstante, señaló que, por el momento, no hay señales de que la inmigración formal (residencia permanente, estudiantes internacionales o trabajadores temporales) se haya visto afectada por el clima político.

Impacto a largo plazo: Mercado laboral e inflación

De acuerdo con Oxford Economics, la proyección de inmigración neta se ajustó a la baja respecto a cálculos previos, que anticipaban 1.1 millones de inmigrantes anuales para 2025.

La reducción responde directamente al enfoque de Trump de aumentar las expulsiones y limitar el ingreso de inmigrantes sin estatus legal. El informe prevé que esta tendencia se mantendrá durante todo su mandato, antes de un posible repunte tras su salida.

Yaros advirtió que la reducción migratoria podría “tensar los mercados laborales” y elevar ligeramente la inflación. “La economía se encontrará ligeramente disminuida en el largo plazo”, explicó. Aun así, matizó que las implicaciones macroeconómicas serán “modestas”, dado que los altos niveles migratorios previos seguirán amortiguando el impacto general.

Presiones políticas y escenario incierto

El informe también hace referencia al contexto político actual, marcado por un fuerte debate en el Congreso sobre el presupuesto para reforzar la seguridad fronteriza y aumentar la plantilla de agentes migratorios.

Oxford Economics describe el panorama como “especialmente tenso”, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la inmigración en EE.UU. “La reducción de la inmigración neta representa un cambio considerable al panorama demográfico”, concluyó Yaros, pero advierte que las consecuencias económicas, al menos por ahora, no serán tan severas como podría pensarse.