'The Last of Us': ¿A qué hora ver el capítulo 5 en HBO Max si estás en Estados Unidos?

Si estás siguiendo la segunda temporada de The Last of Us, seguro ya estás ansioso por ver qué pasa en el capítulo 5. La historia está más intensa que nunca y cada episodio deja a todos con el corazón en la mano. Ellie y Dina siguen enfrentando peligros en un mundo donde nada es seguro, y nuevos enemigos aparecen cuando menos se lo esperan. Si la última entrega te dejó con ganas de más, lo que viene promete mantenerte al borde del asiento.

Este domingo llega el nuevo episodio, y como siempre, podrás verlo en HBO o en la plataforma Max. Así que ve preparando tu cuenta, acomódate y ten todo listo para no perderte ni un solo segundo. Este capítulo apunta a ser uno de los más impactantes hasta ahora, y millones de personas ya están listas para sumergirse de nuevo en este mundo lleno de emociones, acción y supervivencia. ¿Y tú, estás preparado para el próximo paso en esta aventura?

¿A qué hora sale el capítulo 5 de The Last of Us?

El capítulo 5 de la segunda temporada de The Last of Us se estrenará en HBO (Max) este domingo 11 de mayo. Asimismo, se espera que este nuevo episodio salga a la luz en el horario de siempre: a las 9:00 de la noche (hora de Estados Unidos). Si te encuentras en otro país, estos son los horarios de estreno:

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

¿Dónde ver el capítulo 5 de The Last of Us 2?

En cuanto a la transmisión del nuevo capítulo de The Last of Us, este se estrenará en HBO (canal 524, en DirecTV). A la vez, te recordamos que podrás disfrutar del quinto episodio por la plataforma de streaming Max, para lo cual deberás contar con una suscripción activa, cuyo precio varía según el país en el que residas.

Tráiler oficial del capítulo 5 de The Last of Us