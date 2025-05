California arrasa en la 'World Beer Cup 2025': Seis medallas de oro para sus cervezas artesanales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa Mundial de la Cerveza 2025, celebrada en Indianápolis, ha sido una vitrina para la excelencia cervecera de California, que se consolidó como líder global en la elaboración artesanal. Conocida como las "Olimpiadas de la Cerveza", esta competencia reunió a cervecerías de todo el mundo, destacando el talento de 8375 cervezas de 1761 cervecerías.

En esta edición, California brilló con 76 medallas, incluyendo varias de oro, logradas por 55 cervecerías de todo el estado. Especialmente, el área metropolitana de Los Ángeles destacó con seis cervecerías que recibieron medallas de oro. Este reconocimiento resalta la calidad excepcional de las cervezas californianas, que continúan marcando tendencias en la industria global.

Con 256 jueces de 37 países, la competencia entregó 349 premios en diferentes categorías, consolidando a California como un referente mundial en la producción de cervezas artesanales. El evento subraya el liderazgo del estado en este sector tan competitivo.

Cervezas artesanales de California arrasan en la World Beer Cup 2025

California volvió a destacar en el escenario internacional al obtener múltiples reconocimientos en la World Beer Cup 2025, celebrada en Indianápolis. Seis cervezas artesanales del estado fueron galardonadas con medallas de oro en distintas categorías, reafirmando la reputación de la región como cuna de creatividad y calidad cervecera.

Entre las ganadoras se encuentran Mango Cart de Golden Road Brewing (Anaheim), en la categoría de cerveza de trigo con frutas, y Super Slap de Brewery X (Anaheim), premiada como mejor India Pale Ale americana. También fueron reconocidas Shifted Visions de Everywhere Brewery (Orange), Through The Roof de Arts District Brewing Co. (Los Ángeles), Pepper & Peaches de Claremont Craft Ales y Dr. Sleep de San Fernando Brewing Co.

El evento, considerado uno de los más importantes del sector, valoró la excelencia técnica y la innovación en estilos. Para muchos, este logro es un motivo de orgullo para las comunidades locales y, en especial, para la comunidad latina involucrada en la industria cervecera artesanal.