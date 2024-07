Estados Unidos: Fue donante de esperma en su juventud y ahora busca a sus 96 hijos biológicos

Hasta el momento, el joven de Nueva Jersey, Estados Unidos, ha logrado contactarse con 25 personas. Sigue buscando a "sus otros hijos" a través de Facebook.

Dylan Stone-Miller es un ingeniero de software de 32 años que vive en Estados Unidos, pero cuando tenía 20, recibió una multa cuantiosa por conducir bajo los efectos del alcohol. Al no poder costear la suma que le impusieron, el joven se volvió donante de esperma en un banco de semen de Nueva Jersey.

Tras divorciarse hace tres años, el hombre abandonó su trabajo y se lanzó en busca de sus hijos biológicos, 96 según pudo investigar. Stone-Miller dio permiso expreso al banco de semen de comunicar sus datos, entonces abrió una cuenta en Facebook a la que invitó a sumarse a todas las familias de “sus” hijos biológicos. Así empezó su historia.

Conocer a 25 hijos

Ni bien aperturó la página, 25 personas se contactaron con él para conocerlo. Fue así que el donante inició un programa de visitas con algunos de los niños. En algunos casos, las madres le prohíben identificarse como el “papá” de los niños, lo que no termina de convencerlo; es más, aspira a mantener ese contacto abierto con ellos indefinidamente.

“No quiero que mi hija sienta que puede llamarlo de cualquier manera”, declaró al Wall Street Journal una de las madres sobre la situación. “Él no es su padre. Punto. Si ella dijera eso frente a nosotros, diríamos directamente: ‘Él nunca será tu papá. No tienes un papá. Tienes un donante’”, enfatizó la entrevistada.

A pesar de las decisiones en contra de algunas de las madres, Stone-Miller ha sabido acercarse con tino a sus hijos biológicos para poder conocerlo. El hombre espera poder reunir a los 96 personas para compartir con ellos.

