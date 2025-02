Illinois: Policía descubrió que latino no portaba la licencia de conducir pero lo dejó ir por esta razón

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las redadas masivas y controles migratorios que se llevaron a cabo en los últimos días en Estados Unidos produjeron un gran flujo de testimonios de inmigrantes que viven un clima de tensión e incertidumbre en el país. Este es el caso de Rick Escobar,colombiano que acababa de aterrizar en Illinois en busca de mejores condiciones de vida, fue detenido por la policía migratoria mientras conducía.

El inmigrante no portaba una licencia de conducir de EE.UU. y había empezado a trabajar como repartidor a través de una conocida plataforma de pedidos y conducía únicamente con la licencia de su país de origen. La historia fue contada por el mismo latino en sus redes sociales

Situación pocas veces vista

En las imágenes compartidas en TikTok, el sujeto contó que la patrulla le hizo señales con las luces para que parara, pero él no se percató al principio. Al darse cuenta, el joven frenó el vehículo y el oficial le explicó que se había saltado un cartel de “stop” (“pare”, en español) y que, además, debería haber reducido la velocidad del auto cuando se lo indicaron.

“Yo me detuve y el señor se bajó y me preguntó por qué no paré el carro. Se lo dije en inglés, pero él vio que no era mi primer lenguaje”, relató. Luego, el oficial le preguntó si hablaba español y comenzó a hablarle en ese idioma, tras explicarle las causas por las que lo detuvieron, el agente le pidió su permiso de conducir y el seguro del coche.

“Cuando regresó vio que yo tenía un delivery y me dijo ‘veo que está haciendo entregas, quiere reunir algo de dinero y se nota que acaba de llegar’, porque revisó mi historial”, recordó. Allí, el efectivo le dijo que con la licencia de su país de origen tenía permitido conducir, “pero solo tres meses”.

El creador de contenido señaló que únicamente le hicieron una advertencia, en donde dejaron constancia de que se le notificó que, tras el tiempo permitido, deberá tramitar una licencia de Estados Unidos. Además, el oficial dejó que se retirara sin ninguna multa.

Créditos: YouTube | @eldiarioderick.usa