Este fue Francis Scott Key, la persona que dio nombre al puente caído de Baltimore famoso por la serie 'The Wire'

El puente, antes conocido como Outer Harbor Crossing, fue rebautizado como Francis Scott Key en 1977.

En la madrugada del martes 26 de marzo de 2024, el puente Francis Scott Key en Baltimore (Estados Unidos) colapsó por completo después que un barco portacontenedores chocó contra uno de los pilares de la estructura. Esto causó la caída de al menos siete vehículos en el río Patapsco.

Este puente se hizo famoso y fue inmortalizado por The Wire, una exitosa serie de televisión estadounidense ambientada en Baltimore que trataba sobre intervenciones telefónicas judiciales encargadas a un grupo policial. La producción de la pantalla chica duró 6 temporadas y su emisión se dio entre 2002 y 2008, recibiendo críticas positivas tanto del público como la crítica.

El puente conocido en un inicio como Outer Harbor Crossing, inaugurado en marzo de 1977, se rebautizó con el nombre de Scott Key, quien es el autor del Himno Nacional de los Estados Unidos.

¿Quién fue Francis Scott Key?

Francis Scott Key (1779 - 1843) fue abogado titulado en la Universidad de Annapolis. En 1814, a los 35 años de edad, cuando compuso el himno de Estados Unidos conocido como The Star-Spangled Banner.

En 1814, en la guerra anglo-estadounidense de 1812, Scott Key se encontraba en el ejército nortemaericano y fue al lado de al lado de John Stuart Skinner al barco británico HMS Tonnat para negociar la liberación del preso William Beanes, quien ayudó a detener a soldados británicos que estaban robando en las casas. Pese a que Key y Skinner lograron la liberación de Beanes, no les dejaron bajar del barco y fueron testigos del ataque británico a la ciudad de Baltimore.

La idea de bautizar el puente con el nombre de Francis Scott Key, es porque dicha estructura se encuentra a tan solo 100 metros del lugar en el que Scott Key fue testigo del bombardeo.

La creación del Himno Nacional de Estados Unidos

Scott Key fue testigo desde su camarote cómo la Marina Británica bombardeó durante más de un día el Fuerte McHenry y fue ahí, sumido en la impotencia de no poder hacer nada para ayudar a los suyos, que escribió el poema llamado "La defensa del Fuerte McHenry", el cual trató de ajustarlo al ritmo de la canción tradicional "To Anacreon in Heaven", de John Stafford Smith.

Ese poema fue conocido más tarde como The Star-Spangled Banner, y la canción fue adoptada como el Himno Nacional de los Estados Unidos.

El presidente Woodrow Wilson en 1916 fue el primero en proponerlo, y en 1931 una resolución del Congreso de los Estados Unidos, firmada por el presidente Herbert Hoover, ratificó la propuesta.