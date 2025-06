USA: Costco ofrece hora exclusiva de compras para miembros ejecutivos

La cadena de almacenes dará acceso anticipado a quienes cuenten con la membresía ejecutiva, permitiéndoles comprar antes del horario habitual.

A partir del próximo lunes 30 de junio de 2025, los clientes con Membresía Ejecutiva de Costco podrán disfrutar de un nuevo beneficio exclusivo: ingresar a la tienda una hora antes del público general. Esta medida busca agilizar las compras y ofrecer una experiencia más cómoda, según informó Telemundo.

Tradicionalmente, las tiendas Costco abren a las 10:00 a.m. durante la semana y los domingos, pero ahora los miembros ejecutivos podrán entrar desde las 9:00 a.m. todos los días. Incluso los sábados, cuando la tienda abre a las 9:30 a.m., tendrán un acceso preferencial de 30 minutos.

Ventajas adicionales de ser miembro ejecutivo

La Membresía Ejecutiva tiene un costo anual de U$D 130, en comparación con los U$D 65 de la membresía estándar (Gold Star). Aunque el precio subió en septiembre de 2024, quienes eligen este plan obtienen beneficios que pueden justificar la inversión. Uno de los más destacados es el reembolso del 2% en efectivo por compras elegibles en Costco, Costco.com y Costco Travel, con un tope de hasta U$D 1,250 al año.

“Este nuevo horario exclusivo busca mejorar la experiencia de nuestros miembros ejecutivos y optimizar el flujo de clientes dentro de las tiendas”, destacaron desde la cadena. Además del acceso temprano, los socios pueden aprovechar descuentos en servicios como seguros, agua embotellada y más.

Para quienes evalúan si vale la pena cambiar de plan, Costco ofrece una herramienta online que calcula el ahorro estimado en función del gasto mensual. Se estima que para que la membresía ejecutiva sea rentable, se debe gastar al menos U$D 3,250 al año.