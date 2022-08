Los memes tras la eliminación de Fnatic de la Arlington Major y la clasificación de EG a The International 2022 no tardaron en llegar. | Fuente: PGL/ESL

Beastcoast logró derrotar a Fnatic y lo eliminó de la Arlington Major 2022, la última competencia importante de Dota 2 antes de The International 2022. Si bien el equipo celebró la victoria, los fans de Evil Geniuses también lo hicieron dado que, con la salida del equipo sudasiático, esta escuadra logró clasificar al mundial del videojuego al reunir los puntos suficientes del Dota Pro Circuit (DPC).

Tras finalizar el encuentro, un presentador del torneo entrevistó a Jean Pierre “C.Smile” Gonzales, jugador de Beastcoast en la posición de “mid laner”, y le preguntó sobre la ola de memes que surgió a raíz de la partida y por Artour “RTZ” Babaev, uno de los miembros de Evil Geniuses que asiste a The International todos los años desde que debutó. Todo esto debido a que si Beastcoast no eliminaba a Fnatic, EG no clasificaba al mundial directamente por el DPC.

“Estaba viendo memes por lo que ocurrió el año pasado, cuando EG nos salvó para ir al TI, así que es como devolución de lo que hicieron”, dijo Gonzales en un fragmento de la entrevista.

Tras esto, el jugador profesional habló sobre las dificultades que tuvo la escuadra de Beastcoast durante las partidas, resaltando que ciertos errores y factores del momento provocaron que les arrebataran el primer juego. “En el segundo juego, estuvimos más mentalizados para hacerlo mejor y ganar”, dijo ‘C.Smile’.

RTZ y EG lo agradecen

Tras las declaraciones de Gonzales, Artour Babaev utilizó su cuenta oficial en Twitter para expresar su agradecimiento a Beastcoast y su hazaña de eliminar a Fnatic, permitiendo que Evil Geniuses clasifique a The International 2022. RTZ etiquetó a la cuenta de la organización y añadió un corazón en su publicación.

La cuenta de Beastcoast no dudó en responder el gesto con un meme donde se puede leer “De nada, Arturito”, sobrenombre que la comunidad de Dota 2 en Perú usa para referirse Babaev. A continuación, la cuenta oficial de Evil Geniuses se unió al hilo con un gif de RTZ donde se lee “el mejor”.

Los clasificados a The International 2022

La Arlington Major 2022 no solo es el último torneo oficial de Dota 2 de la temporada, sino que además representa la última oportunidad para que los equipos que aspiran a llegar a The International 2022 puedan sumar puntos para clasificar mediante el Dota Pro Circuit (DPC).

Actualmente, los equipos que ya están clasificados al mundial de Dota 2 mediante la modalidad DPC, es decir, que superan los 1020.5 puntos necesarios, son los siguientes:

PSG.LGD (2015)

OG (1855)

Beastcoast (1655)

Thunder Awaken (1540)

Team Spirit (1505)

BOOM Esports (1482.5)

Team Aster (1455)

TSM.FTX (1380)

Tundra Esports (1212)

Gaimin Gladiators (1130)

Evil Geniuses (1052.5)

Outsiders (1020.5)

