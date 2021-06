Beastcoast aseguró su lugar en The International 10. | Fuente: WePlay esports

Beastcoast no sumó puntos al quedar eliminado del torneo AniMajor, pero igual estará presente en The International 10, el equivalente al mundial del videojuego Dota 2 que tendrá un pozo de US$ 40 millones.



El equipo, con cuatro peruanos y un boliviano, aseguró su cupo con 800 puntos en la clasificación DPC.

Thunder Predator, también de Perú, está cerca de clasificar. El equipo también tiene 800 puntos, pero depende de otros resultados. Si Nigma llega a la final del torneo, dejaría fuera a los peruanos.

Los clasificados

Evil Geniuses – 1550 puntos

PSG.LGD – 1200 puntos

Virtus.pro – 1200 puntos

Quincy Crew – 1100 puntos

Invictus Gaming – 1100 puntos

T1 – 970 puntos

Team Secret – 950 puntos

Vici Gaming – 900 puntos

Team Aster – 800 puntos

Alliance – 800 puntos

Beastcoast – 800 puntos

Pelean por el último cupo

Thunder Predator – 800 puntos

Team Nigma – 670 puntos (de llegar a la final de AniMajor sumaría 820 puntos y dejaría fuera a Thunder Predator).

El último cupo para Sudamérica

La región tiene un cupo para el ganador de las clasificatorias que se jugarán del 23 al 26 de junio.

De no llegar a la clasificación directa, Thunder Predator partirá como favorito junto a NoPing e-sports. Otros equipos relevantes de Sudamérica son SG e-sports, Infamous, Hokori y Team Unknown.