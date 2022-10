Jean Pierre “C.Smile” Gonzales no dudó en bromearle a su compatriota Matthew durante una entrevista posterior a la partida entre Beastcoast y EG. | Fuente: Valve

The International 2022, el mundial de Dota 2, sigue desarrollándose en Singapur y el rendimiento de los jugadores peruanos en tan importante evento no deja de sorprender tanto a los analistas internacionales como al público en general. Beastcoast, equipo conformado por cuatro peruanos y un boliviano, logró vencer y eliminar a Evil Geniuses del torneo, potencia norteamericana que dominó en su respectivo grupo durante la fase previa.

Luego de esta espectacular serie que la escuadra peruano-boliviana dominó con un 2-0, los presentadores oficiales de The International 2022 se acercaron a Jean Pierre “C.Smile” Gonzales, uno de los jugadores de Beastcoast, para preguntarle su opinión sobre su victoria frente a Evil Geniuses y sobre la peculiar cábala que ha comenzado a viralizarse para los participantes del mundial.

“Sabíamos que podíamos ganarle”

Gonzales expresó que él y el resto del equipo estaban confiados en que podrían arrebatarle la victoria a Evil Geniuses debido a su amplio conocimiento de los jugadores que conforman a la escuadra norteamericana. Dado que muchos profesionales juegan partidas ranked o clasificatorias en sus ratos libres y los sudamericanos suelen buscar en los servidores de EE.UU, ya saben su estilo y particulares acciones.

“En realidad nos sentíamos confiados porque sabíamos que podíamos ganarles. Conocemos a los jugadores y varias veces hemos jugado contra ellos. Creo que estábamos relativamente confiados sobre la victoria que íbamos a tener”, señaló C.Smile durante su intervención.

Además, la entrevistadora también preguntó por el actual look de Eduardo “Raykill” Nuñez, coach de Beastcoast que se encontraba presente durante esta conversación. Ya que muchos fans, jugadores profesionales y hasta el staff de The International han comenzado a popularizar una cábala que señala que si un miembro de tu equipo tiene la cabeza rapada, tienes más chances de ganar, el venezolano no dudó en hacer lo mismo por su escuadra.

“Ya que Arteezy (jugador de EG) se rapó, tenía que contrarrestarlo”, bromeó Nuñez. C.Smile, fiel a su estilo, no desaprovechó la oportunidad para hacerle una broma a Matthew, jugador peruano de Thunder Awaken que también está participando en el torneo, cuando se le preguntó por el significado de “shaved head” (cabeza afeitada o rapada) en español.

Entrevista a Jean Pierre “C.Smile” Gonzales, jugador peruano de Beastcoast, tras eliminar a Evil Geniuses. | Fuente: Valve

Lo que se viene para Perú en el mundial de Dota 2

Ahora que la segunda fecha ha terminado y Beastcoast aseguró su pase a la siguiente ronda de la competencia, deberá enfrentarse a PSG.LGD, uno de los equipos más fuertes de China, en una serie al mejor de 3 (Bo3) en la lower bracket del torneo. Esta escuadra viene de ganarle 2 a 0 a BOOM Esports luego de haber descendido a la llave baja por su derrota ante Tundra Esports. De triunfar, Beastcoast habrá asegurado el top 6 del torneo y unos US$600 mil en premios. Este encuentro se llevará a cabo a las 9:00 de la noche del sábado 22 de octubre.

Por otra parte, Thunder Awaken, el otro representante peruano presente en el mundial de Dota 2, tendrá su esperado duelo contra su siguiente rival en la upper bracket: Team Secret. La escuadra se enfrentará en un Bo3 contra esta poderosa alineación a las 3:00 de la mañana del 22 de octubre. Si logran ganar, los peruanos habrán asegurado el top 4 del torneo y poco más de US$1 millón en premios.

