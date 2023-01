El primer tour de la DPC en las diversas regiones del mundo decidirá a los equipos que competirán en The Lima Major 2023, el primer torneo oficial de Dota 2 en nuestro país. | Fuente: 4D Esports

El primer tour del Dota Pro Circuit, circuito competitivo de Dota 2 que toma lugar cada año, está prácticamente a medio camino y los equipos más destacados de las seis regiones más grandes en lo que a Dota 2 profesional se refiere siguen luchando para ganar uno de los cupos en The Lima Major 2023, el primer torneo oficial de Valve con sede en Perú y uno de los tres más importantes de este esport con miras a The International 2023.

Ahora que la segunda semana de partidas ha terminado para algunas regiones y está por terminar para el resto, finalmente se puede tener una idea relativamente clara de cuáles son las escuadras con mejor rendimiento durante esta nueva temporada y, sobre todo, cuáles son las que se perfilan para formar parte de la importante competencia que tendrá lugar en la capital desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo.

¿Cuál es el estado de los primeros tour del DPC 2023 en las distintas regiones del mundo y cuáles son los favoritos para participar en The Lima Major 2023? A continuación, te lo contamos.

Sudamérica

En lo que respecta a nuestra región, la situación aún no está del todo definida, pero es claro que dos equipos han destacado por encima del resto: Beastcoast y Evil Geniuses. Por el momento, el primero mantiene un score perfecto de 4 series ganadas mientras que el segundo cuenta con 3 series en las que se alzó con la victoria. Sin embargo, Beastcoast ha jugado más partidas que EG hasta la fecha, por lo que todavía no queda claro quién es el verdadero líder de la tabla.

Además de estas dos alineaciones, otros que aún están a tiempo para sorprender y arrebatarles uno de los dos cupos para The Lima Major 2023 a los antes mencionados son Keyd Stars (conformada solo por jugadores brasileños), Thunder Awaken y Alliance.LATAM. En la parte más baja de la tabla, Infinity, Infamous y Ravens parecen estar fuera de carrera y solo se estarían jugando el descenso a segunda división.

Así está la tabla del Tour 1 de la DPC 2023 Sudamérica hasta el momento. | Fuente: Liquipedia

Norteamérica

El panorama norteamericano tampoco ha llegado a una conclusión pese a que, como ocurre en la parte sur del continente, ya hay dos equipos que han logrado posicionarse en la parte superior de la tabla. Shopify Rebellion, conformada por los exjugadores de Evil Geniuses, y TSM, con el peruano “Timado” en sus filas, son las escuadras que aparentemente formarían parte del importante evento en tierras nacionales.

Pero, los equipos que les siguen en la tabla como 5RATFORCESTAFF, nouns y Wildcard Gaming aún pueden jugar sus mejores cartas para intentar arrebatarle los cupos a los líderes de este tour. Por desgracia, Triuth Gaming, ALPHA y B8 (donde se encuentra el peruano "MoOz") se sitúan en la parte inferior de este ranking.

Así está la tabla del Tour 1 de la DPC 2023 Norteamérica hasta el momento. | Fuente: Liquipedia

SEA (Sudeste asiático)

Curiosamente, las organizaciones más emblemáticas del Sudeste de Asia como BOOM Esports, Talon Esports y especialmente Fnatic están en aprietos. Los tres cupos reservados para esta región estarían siendo tomados por Execration, Geek Slate y Blacklist International, aunque todavía queda una semana más de partidas para saber si estos serían los equipos clasificados.

Bleed Esports les sigue muy de cerca en el cuarto puesto de la tabla mientras que, pese a su cuestionable rendimiento, Talon Esports todavía puede aspirar al viaje a Lima si los juegos de la tercera semana se mueven a su favor.

Así está la tabla del Tour 1 de la DPC 2023 Sudeste de Asia hasta el momento. | Fuente: Liquipedia

China

China ha sido conocida por mucho tiempo como la región más competitiva de Dota 2 en el mundo y, pese al nivel adquirido por Sudamérica, todavía sigue demostrando porqué se ganó este título. A tan solo una semana de finalizar el primer tour, Team Aster ya ha clasificado a The Lima Major 2023 gracias a su implacable score de cinco series ganadas.

Las partidas de la cuarta semana serán de infarto ya que Knights, PSG.LGD, Xtreme Gaming, EHOME e Invictus Gaming están muy cerca entre sí y todavía tienen la chance de remontar esta situación para ganar uno de los tres cupos restantes para clasificara la competencia en Perú.

Así está la tabla del Tour 1 de la DPC 2023 China hasta el momento. | Fuente: Liquipedia

Europa oriental

Otra región conocida por su alto nivel competitivo. El estado del tour en Europa oriental aún es incierto y mientras que BetBoom Team, HellRaisers y Team Spirit se sitúan en los tres slots que aseguran el viaje a la capital peruana, lo cierto es que aún quedan dos días de la segunda semana y toda la tercera semana para que esta situación llegue a cambiar por completo.

Darkside, Virtus.Pro, Natus Vincere y hasta los que se están jugando el descenso a segundo división como son Nemiga Gaming y One Move podrían sorprender debido a la cantidad de partidas que aún faltan disputar.

Así está la tabla del Tour 1 de la DPC 2023 Europa Oriental hasta el momento. | Fuente: Liquipedia

Europa occidental

En lo que respecta a la otra parte de Europa, Team Liquid se va perfilando para sumarse a Team Aster de China como otro de los clasificados a The Lima Major 2023. Sin embargo, aún es “matemáticamente” posible que la alineación quede fuera de esta competencia, por lo que todavía no puede entrar en esta categoría.

Los cuatro equipos que se sitúan en las cuatro invitaciones para pisar tierras peruanas y competir en nuestro país son Team Liquid, Gaming Gladiators, OG y Tundra Esports. No obstante, Entity todavía tiene la oportunidad de provocar estragos en la aparente armonía de la cima de la tabla. En el caso de Into the Breach, Nigma Galaxy y -sorprendentemente- Team Secret, ya solo estarían jugando para evitar el descenso a segunda división.

Así está la tabla del Tour 1 de la DPC 2023 Europa Occidental hasta el momento. | Fuente: Liquipedia

