Infamous Gaming aseguró su pase a la gran final de las clasificatorias sudamericanas de The International 2022, el mundial de Dota 2, con un Terrorblade support 5. | Fuente: Twitter/Infamous Gaming/Valve

Infamous Gaming, organización peruana de Esports asociada con Universitario de Deportes, logró derrotar a Tempest en la final de la llave alta de las clasificatorias sudamericanas de The International 2022, el mundial de Dota 2. Ambos equipos nacionales se enfrentaron en una serie al mejor de tres (Bo3) que Infamous dominó por completo, con una segunda partida que quedará para el recuerdo por un pick bastante particular.

La alineación conformada por los peruanos David “Parker” Nicho, Leonardo “Leostyle-” Sifuentes, Frank “Frank” Arias y Cristian “Affliction” Cruz junto al boliviano Miguel “Michael-” Choque logró imponerse ante la escuadra compuesta por los jugadores peruanos Alonso “Mnz” León, Isaac “DrakenN” Zavaleta y Romel “Mjz” Quinteros además de los ecuatorianos Sebastian “Sebas” Taipicaña y Alexis “slad1n-” Cepeda.

Infamous pasa a la final con Terrorblade 5

Infamous Gaming y Tempest se enfrentaron en la final de la llave alta de las clasificatorias sudamericanas de The International 2022 tras vencer a SG Esports y Hokori respectivamente. Tras una primera partida muy reñida, la escuadra pudo dominar por completo el segundo encuentro y así sellar la serie con un marcador perfecto de 2 a 0.

En el primer juego, Infamous Gaming fue por una elección de héroes más tradicional con Medusa, Ember Spirit y Viper como sus core. Tras una excelente jugada de “Leostyle-”, la partida se puso totalmente a favor de su escuadra y pudieron asegurar la victoria. No obstante, la verdadera sorpresa llegaría con la segunda partida en la que “Affliction” decidió escoger a Terrorblade como su support posición 5, un héroe que usualmente es elegido como hard carry debido a su gran daño y su dependencia de objetos.

Pese a este extraño pick, Infamous Gaming dominó el segundo encuentro y se coronó como el vencedor de la serie a los 30 minutos.

Infamous Gaming a un paso más de The International 2022

Con esta victoria, Infamous Gaming ya es uno de los equipos que disputará la gran final de las clasificatorias sudamericanas de The International 2022. Si bien perdió en esta serie, Tempest aún tiene una oportunidad más para poder aspirar a ser el equipo clasificado de nuestra región al mundial de Dota 2 si logra ganarle al ganador del encuentro entre Hokori y Mad Kings.

Sea como fuere, tanto Infamous Gaming como Tempest tendrán la oportunidad de viajar a Singapur, sede para la edición de The International este año, para disputar la Last Chance Qualifier, el repechaje del mundial de Dota 2, al haber asegurado el segundo y tercer puesto de la competencia. La final de la llave baja y la gran final se disputarán el 7 de septiembre a las 11:00 a.m. y 2:00 p.m. respectivamente.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.