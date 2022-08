#Evo2022 - #DBFZ Final Results:



1 🇫🇷 @Wawa_FGC

2 🇺🇸 @NitroNY_

3 🇫🇷 @Yasha94_

4 🇫🇷 @Kayne_Seys

5 🇯🇵 @fenritti

5 🇺🇸 @LegendaryyPred

7 🇪🇸 @shanksfgc

7 🇺🇸 @Zane_FGC



This concludes Evo 2022 Day 2.



Come back tomorrow when we kick off the Arena Finals at 10AM PDT! pic.twitter.com/RfJXRf39nw