#Evo2022 - @MortalKombat 11 Ultimate Final Results:



1 🇨🇱 @Scorpionprocs

2 🇺🇸 @RewindNV

3 🇨🇱 @FgcNicolas

4 🇬🇧 @AF0xyGrampa

5 🇺🇸 @SonicFox

5 🇺🇸 @ElhaanR

7 🇧🇷 @KillerXinok

7 🇺🇸 @KingGambler18



