El jugador neerlandés está muy feliz por el recibimiento del público peruano. | Fuente: RPP Noticias

El Lima Major 2023 está llegando a su final y Gaimin Gladiators es el primer finalista asegurado para la partida definitiva.

Este domingo a las 3 de la tarde, los de Europa Occidental buscarán la gloria y están a la espera de los resultados entre Talon Esports, Shopify Rebellion y Team Liquid.

“Nos sentimos muy bien”

El jugador Melchior Hillenkamp 'Seleri’ de Gaimin Gladiators conversó con RPP Noticias tras su aplastante victoria ante Team Liquid.

"En general, nos sentimos muy bien. Se siente un poco mal que Boxi [de Team Liquid] no esté aquí. No se siente igual, pero estoy orgulloso de mi equipo. Jugamos muy bien", dijo a nuestras cámaras.

El jugador neerlandés también está planeando sus estrategias para su próximo rival en búsqueda de los 200 000 dólares en premios.

"Creo que es difícil decirlo (algún favorito). Todos los equipos tienen grandes oportunidades. Creo que sería muy divertido jugar contra Shopify Rebellion, ya que no hemos jugado contra ellos en este torneo. Ya hemos jugado con Talon Esports y Team Liquid. Creo que todos son muy fuertes y es genial que sean de distintas regiones. Quizás sea más divertido tener diversas regiones en la gran final y no un 'Europa contra Europa', pero será una gran serie", mencionó.

Sobre los silbidos

Asimismo, habló sobre los famosos silbidos en el Arena 1 que han dado la vuelta al mundo.

Para poner en contexto, cada vez que un equipo que se enfrentaba a los equipos peruanos Beastcoast o Evil Geniuses, el público silbaba al momento en el que sus personajes se volvían invisibles (smoke) en una forma de advertir a los locales sobre este movimiento rival. Este comportamiento ha formado el debate en la comunidad de Dota 2, porque muchos usuarios consideran que es "trampa".

"Puedo entenderlos. Las personas dicen 'oh, no silben', pero todos están tratando de tener un gran momento. En cierta forma, no sé si es tan malo. Cuando alguien usa Smoke [item de Dota 2] todos escuchan los silbidos y se asustan, pero nosotros solo estamos farmeando. El público en general es asombroso, es muy genial jugar aquí. Es muy divertido cuando estamos sentados allí jugando, es impresionante", mencionó.

El equipo conformado por ‘Quinn’, ‘tOfu’, ‘dyrachyo’, ‘Ace’ y ‘Seleri’ ha asegurado 100 000 dólares de premio y 350 puntos DPC claves para su lucha por clasificar a The International 2023.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.