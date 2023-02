Valorant salió al mercado en 2020, en medio de la pandemia. | Fuente: Riot Games

Por Renato Roldán "Roldi"

En medio del VCT Lock In, el torneo más grande de la historia competitiva de Valorant, Nicolás Yentzen, conocido en redes como Riot Trooper, nos compartió los planes de la empresa para el circuito competitivo de este año en nuestra región.

Yentzen afirmó que realizarán una instancia competitiva para los equipos que no consiguieron la clasificación a la Liga Challenger y que tienen muchas expectativas en el nuevo modo torneo Premier, el cual saldrá en los siguientes meses.

Riot Trooper: Valorant es un deporte del primer nivel

En los últimos meses se ha hecho mucho énfasis, por parte de Valorant (Riot), sobre generar un camino de ascenso entre el mismo juego, hasta el Tier 1 internacional. ¿Cómo se proyecta ese camino de ascenso en nuestra región (Latinoamérica) para los siguientes meses?

Valorant es un juego que dentro de sus pilares tiene la parte de la accesibilidad. ¿Qué significa esto? Que no tenemos ninguna parte de nuestro ecosistema que sea absolutamente cerrada, es decir, siempre va a haber oportunidades para que equipos puedan clasificar a niveles superiores de la competencia.

En el caso de lo que estamos haciendo para conectar el juego con VCT Américas, que es la Liga que le corresponde a nuestro continente, estamos desarrollando una herramienta de juego que ya la hemos anunciado, que se llama Premier Mode. Premier Mode es algo similar, pero al mismo tiempo diferente, a lo que es Clash para League of Legends. Es una herramienta dentro del juego que te permite hacer torneos.

Justamente, la idea de esta conexión es ¿cómo podemos asociar Premier Mode con lo que es Challengers? A través de Challengers se puede clasificar al torneo de ascenso, el Ascention Tournament, y con eso se puede clasificar a la Liga de VCT Américas. Entonces, esa es la manera en que se van a conectar las partes. Hoy en día tenemos ya anunciadas y están cerca de comenzar las Ligas Challengers. Tenemos una para Latinoamérica Norte y otra para Latinoamérica Sur, cada una con seis equipos compitiendo. Los equipos ya están definidos y están preparándose para competir. Estos equipos quieren clasificar al torneo de ascenso.

Va a ocurrir además, que estas Ligas Challengers van a tener un proceso, en el cual habrá promoción y relegación de equipos. Entonces, hacia el futuro, la idea es que lo que hagamos con el Premier Mode, se conecte con ese proceso de promoción hacia las Ligas Challengers.

Entonces, ¿entiendo que en un futuro se van a eliminar los Open Qualifiers? ¿El sistema que tenían antes se va a integrar en el Modo Premier?

No, no necesariamente. No te puedo confirmar que necesariamente vamos a eliminar los Open Qualifiers. Hay un mundo en el cual pueden convivir las dos cosas. No estoy diciendo que sea el caso, pero imagínate que puedes tener un método de clasificar hacia Challengers a través de Premier Mode y quizá otro a través de Open o Closed Qualifiers, o torneos que te acumulan puntos…

Hay un mundo en el cual se hace todo a través de Premier Mode. Hay un mundo en el cual hay un formato mixto, en el cual algunas cosas son en Premier y otras cosas son por fuera de Premier. Entonces, aún estamos terminando de afinar esos detalles de cómo se va a estar ejecutando esto, pero así es como se va a conectar. Los detalles en particular, cuando ya estén confirmados, los vamos a anunciar públicamente.

Ahora ya que hemos hablado un poco sobre el circuito competitivo en Latam… Nitrous Gaming, es un equipo peruano que hizo historia clasificándose a un Closed y estuvieron muy cerca de clasificarse a la Liga. ¿Qué novedad hay para equipos que están en ese nivel, es decir, del circuito Tier 2 a nivel regional?

Hay cosas que se están trabajando tras bambalinas y que aún no son públicas, pero sí vamos a estar anunciando pronto qué ocurre con los equipos que no lograron llegar a la Liga Challengers.

Nosotros sí vamos a generar una instancia competitiva para equipos que no lograron llegar a Challengers, para que puedan clasificar a esta promoción, relegación, y poder optar a entrar a Challengers de cara al próximo año. Estamos trabajando en un montón de cosas para ver cómo se estructura esto de manera completa. Pero, sin lugar a dudas, la puerta sigue abierta. Vamos a seguir con un ecosistema abierto y vamos a anunciarles a estos equipos cómo pueden optar y dónde tienen que competir para intentar entrar a Challengers.

¿Cuál es la estrategia del equipo de esports de Riot para invitar a las personas de la región a consumir el competitivo de Valorant? Quizás es algo que pueda tener una primera barrera para la gente que solamente juega por diversión al juego, pero ¿cómo tienen planeado volver este producto atractivo para estas personas?

Aquí tenemos que separar la respuesta en dos partes. Primero, justamente el hacer el producto atractivo, que tiene que ver con lo que hacemos en el broadcast, en nuestros contenidos, etcétera. Esto tiene que ver con hacer un producto del más alto nivel. Por ejemplo, en el Lock In, hemos introducido varias cosas nuevas: hicimos por primera vez un broadcast combinando talento de España con Latam, estamos también en un nuevo estudio, que tiene un nuevo espacio, que tiene un nuevo look con respecto al año pasado. Entonces, hemos hecho upgrades significativos desde ese lado. Eso es una parte que tiene que ver con hacer el producto de mejor calidad, mejor percibido por los fans.

Por otro lado, son los esfuerzos comunicacionales, de marketing, que tienen que ver con cómo le transmitimos a los fans el por qué es relevante de esta competencia. ¿Qué tipos de herramientas de comunicación podemos hacer para que los jugadores de Valorant sepan que existen los esports de Valorant y, por otro lado, que quieran verlos? Ahí tenemos múltiples herramientas comunicacionales. Desde utilizar el cliente del juego, redes sociales, contenido heroes que llame la atención, contenidos de hype, que buscan llamar a la gente a que consuma el producto, esfuerzos que podemos hacer con influencers y creadores de contenido, a través de la prensa, etc.

Todo para poder transmitir el mensaje de lo que es Valorant esports. Estas son las herramientas que tenemos en nuestro equipo de comunicación que, junto conmigo, trabajamos en cómo podemos comunicar de la mejor forma posible por qué Valorant esports es un deporte del primer nivel y por qué deberías estar viéndolo.

"Valorant ya no es un juego nuevo"

¿El broadcasting hispano ha llegado para quedarse en los torneos internacionales o todavía lo están analizando?

Como cualquier cosa nueva que introducimos siempre, luego tenemos que medir resultados. Tenemos que ver si fue una buena inclusión, si la percepción de la comunidad es positiva. Personalmente creo que, por la relación tan positiva que existe en Latinoamérica y España, tiene un potencial enorme para que se quede en los eventos globales. Pero obviamente, esto me lo va a dictaminar también los números, las métricas, la percepción de los fans. No vamos a hacer algo que a nuestros fans no les guste.

Yo creo que es un proyecto genial, me encanta juntar a la comunidad hispanohablante. Me encanta que todos los hispanos apoyemos a los equipos hispanos, ya sean de España, de México, de Perú, de Chile, de Argentina, da igual. Me encantaría que fuese algo bien recibido y que tenga las posibilidades de quedarse para los eventos globales.

Sabemos que Valorant tuvo un boom espectacular en su salida, durante los primeros meses de cuarentena. Todo el mundo jugaba Valorant. Desde gente que nunca había tocado un shooter, hasta los streamers del más alto nivel. Una vez pasado este boom ¿qué proyección tienen a nivel de jugadores para este año 2023 en nuestra región?

Estamos muy contentos por el estado de juego, porque Valorant, como bien dices, ya no es un juego nuevo. Es un juego que tiene algo de tiempo, pero aún se encuentra en curva de crecimiento y eso es súper importante. A través de lo que hacemos, tanto con esports, con el viewership y el desarrollo del juego: nuevos agentes, mapas, etcétera; el juego aún se siente enormemente fresco y es algo en lo que Riot Games se especializa.

Hay muchos juegos que se lanzan en dos o 3 meses, alcanzan su pico más alto de jugadores y luego empieza en un camino de madurez y luego declive. Los ciclos en los juegos de Riot Games son diferentes. Nosotros trabajamos enormemente en darle mantenimiento a los juegos y upgrades de contenidos para que estos ciclos de vida sean mucho más largos.

¿Qué quiero decir con esto? Valorant ya no es un juego nuevo para la gran mayoría de los gamers. Ellos ya saben que existe el juego, pero muchos aún no lo han probado. Entonces nuestro trabajo hoy en día es cómo decirle a esos gamers que no han probado Valorant, que justamente lo hagan. Valorant sigue teniendo constantemente más jugadores, más jugadores prueban el juego y más jugadores se quedan en el mismo. Lo mismo nos está ocurriendo con el viewership de Valorant, que es el esport que más rápido está creciendo en audiencia a nivel mundial.

Vamos por un buen camino. El juego continúa creciendo de manera sana y nos encontramos en un súper buen lugar, generando nuevos contenidos y nuevas cosas que hagan que los jugadores disfruten de nuestro juego, que lo quieran probar y quedarse.

También muy relacionado a lo que acabas de mencionar, ¿cómo es que buscan destacar por encima de juegos shooters que son sus competidores?

Más que directamente buscar un posicionamiento distinto, antagonista o rival con lo que otros juegos hacen, lo que nosotros hacemos es buscar la manera en la cual queremos contar nuestra historia. Nuestra historia tiene que ver con cómo en Valorant, el estilo y la precisión se conectan con la creatividad. Siempre usamos el mismo tipo de frase: Valorant es un juego que se basa en ser estéticamente atractivo para las audiencias. Es un juego que busca ser el chico cool del grupo. No quiere un look que sea muy plano o muy tradicional, queremos destacar en ese sentido. Valorant es un juego de enorme letalidad, es un juego táctico, pero en donde hay un espacio súper grande para la creatividad de los jugadores.

En este sentido, el cómo comunicamos el deporte va en la misma línea. Nosotros queremos destacar cómo los jugadores de Valorant logran tener el peek de performance al mismo tiempo con gameplays y estilos que sean únicos y creativos. Vemos constantemente, con distintos jugadores, lo particular que puede ser alguien en el uso de un agente. Es muy distinto ver a un jugador de Asia Pacífico jugando con Raze, por ejemplo, que a un jugador latinoamericano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que queremos nosotros destacar son estas narrativas y estas historias de nuestros principales jugadores.

Nosotros vamos a hacer siempre este juego, que quiere ser vanguardista, que quiere traer una propuesta nueva para los fanáticos, que quiere sorprenderlos con nuestros escenarios en los eventos en vivo, con nuestras competencias y cómo vamos a cambiar el ecosistema y romper los paradigmas, con nuevas propuestas para que la gente se asombre y quiera estar en nuestro juego.

Valorant es un juego donde vas a encontrar letalidad, precisión, creatividad, estilo, expresiones de pasión y de emociones de nuestros jugadores, y donde vas a encontrar constante evolución. Esa es la manera en la que nos vamos a posicionar de aquí hacia el futuro.

Nuestra intención siempre ha sido tener nuestra propia estampa. Nuestro propio sello, no ser un mix de otros juegos, sino que ser nuestra propia versión y por eso nos centramos también mucho en generar una IP propia y particular y que también tiene una historia. Existe un mundo el cual estamos creando y desarrollando, y que queremos que la gente también sienta cercanía por él. Que sientan interés por este mundo y quieran entender cada vez más que ocurre en el mundo de Valorant. Entonces, claramente nuestra idea es tener nuestra propia IP y nuestro propio estilo de juego, nuestro propio concepto y destacarnos por ese lado.

El character producer hace unas horas sacó un video informando sobre el estado de los agentes, indicando que iban a venir 3 más este año y un teaser del mismo en el cual había muchas referencias a la comunidad hispana, ¿nos podemos esperar en este año un agente hispano?

Valorant es un juego global va a continuar sacando agentes de todas partes del mundo. También como easter egg te digo que muchas veces pasa que la gente viaja de un lugar a otro y que hay conexiones culturales. Entonces también puede haber algo por ahí…

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.