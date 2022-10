Team Secret y Team Liquid son los clasificados a The International 2022 mediante The Last Chance. | Fuente: Team Secret/Valve

The International, el campeonato mundial de Dota 2 que reúne a los mejores equipos de la temporada, finalmente tiene a sus últimas dos incorporaciones mediante The Last Chance, el repechaje del máximo evento de este videojuego. Tras una serie de partidas de infarto, Team Secret y Team Liquid lograron tomar los dos cupos disponibles mediante esta etapa previa al evento principal.

En esta oportunidad, la alineación comandada por Clement “Puppey” Ivanov fue la que logró superar a todos sus adversarios en la llave alta de The Last Chance mientras que la escuadra dirigida por Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen fue el que logró hacerse con el último espacio en el torneo mundial tras una partida sumamente reñida con la potencia europea Virtus.Pro.

Un repechaje que quedará para el recuerdo

A lo largo de cinco días, los equipos que quedaron en segundo y tercer puesto de su respectiva clasificatoria regional se enfrascaron en una guerra sin cuartel para decidir quienes serían los últimos equipos en integrarse a The International 2022. Dado que el mundial de Dota 2 de este año admitirá a 20 equipos en lugar de 18, estas escuadras tuvieron una última oportunidad para formar parte del evento.

Tras una fase de grupos, se decidieron tanto la llave alta como la llave baja de esta fase previa al mundial. Team Secret logró superar a Xtreme Gaming, T1 y Virtus.Pro ganando todas sus series con algunas remontadas que demostraron el enorme nivel de sus miembros. Por otra parte, Team Liquid inició en la llave alta ganándole a Polaris Esports pero luego se vió superado por Virtus.Pro y fue relegado a la llave baja.

Contra todo pronóstico, el equipo con el caballo en su insignia pudo sobreponerse a tan adversa situación y derrotó a Xtreme Gaming y Vici Gaming, cerrando su serie con una revancha contra Virtus.Pro que logró dominar con un 2 a 0.

The International 2022 ya tiene a todos sus participantes

Con el final de The Last Chance, finalmente se han decidido las 20 alineaciones que formarán parte de The International 2022, la edición del mundial de Dota 2 para este año. A continuación, tienes la lista de los 20 equipos que se enfrentarán para levantar la tan ansiada “égida de los campeones” y adjudicarse una parte del pozo de más de US$15 millones en premios:

PSG.LGD

OG

Team Spirit

Beastcoast

Team Aster

Thunder Awaken

BOOM Esports

TSM.FTX

Tundra Esports

Gaming Gladiators

Evil Geniuses

Fnatic

Soniqs

Hokori

Entity

BetBoom Team

Royal Never Give Up

Talon Esports

Team Secret

Team Liquid

The International 2022 se llevará a cabo desde el 15 hasta el 30 de octubre en Singapur. Podrás ver todas las partidas a través de los canales oficiales de PGL en YouTube y Twitch o, si prefieres la transmisión en español, a través de las cuentas de ESB Dota 2 en YouTube, Twitch y Facebook.

Estos son todos los equipos que participarán en The International 2022, el mundial de Dota 2. | Fuente: Facebook/Team Empire

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.