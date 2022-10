Doce equipos se enfrentarán para tomar uno de los dos últimos cupos disponibles para la fase de grupos de The International 2022, el mundial de Dota 2. | Fuente: Valve

The International 2022, la máxima competencia de Dota 2 en el mundo, está por iniciar su fase de grupos y 18 de los 20 equipos que formarán parte de este importante torneo ya han sido decididos. No obstante, los otros dos que quedan serán determinados mediante una etapa especial llamada "The Last Chance", la última oportunidad para que los segundos y terceros puestos de las clasificatorias regionales puedan formar parte del mundial.

En total serán doce escuadras profesionales de las seis regiones competitivas de Dota 2 en el mundo las que se enfrentarán en una nueva llave. Los dos equipos que logren alcanzar la final de esta etapa se unirán a la máxima fiesta de este deporte electrónico. Para "The Last Chance", los representantes sudamericanos son Infamous y Tempest, dos alineaciones conformadas por jugadores peruanos, ecuatorianos y un boliviano que ya están en Singapur.

La última chance para participar en el mundial de Dota 2

"The Last Chance" durará desde el 7 hasta el 10 de octubre debido a que posee su propia fase de grupos y tanto llave alta como llave baja. Del 7 al 8 jugarán partidas para sumar puntos y tratar de posicionarse en la llave alta del evento. Del 9 al 10 se disputarán series al mejor de 3 (Bo3) en las llaves. Si un equipo de la llave alta pierde, descenderá a la llave baja y tendrá una oportunidad más de luchar por el ansiado cupo. No obstante, si un equipo resulta el perdedor de su encuentro en la llave baja, será eliminado definitivamente.

Los equipos que disputarán una última chance para ser parte de la fase de grupos de The International 2022 serán los siguientes:

Grupo A

Team Secret

Vici Gaming

Polaris Esports

Natus Vincere (Na’Vi)

Nouns

Tempest

Grupo B

Team Liquid

Xtreme Gaming

T1

Virtus.Pro

Wildcard Gaming

Infamous

¿Cómo y a qué hora ver las partidas de los equipos peruanos en “The Last Chance”?

Las primeras partidas de “The Last Chance” ya fueron decididas y nuestros compatriotas no la tendrán nada fácil en sus respectivos grupos. Estos son los horarios y las fechas en las que Infamous y Tempest competirán por sumar puntos para quedar en una buena posición de la tabla:

Octubre 7

Infamous vs. Virtus.Pro - 9:00 p.m.

Tempest vs Team Secret - 9:00 p.m.

Octubre 8

Tempest vs. Vici Gaming - 2:00 a.m.

Infamous vs. T1 - 2:00 a.m.

Infamous vs. Team Liquid - 4:30 a.m.

Tempest vs. Na’Vi - 4:30 a.m.

Podrás ver todas estas partidas y alentar a nuestros compatriotas a través de los canales oficiales de PGL en Twitch y YouTube, en lo que a la transmisión oficial en inglés respecta. Si prefieres visualizar los juegos con un casteo en español, puedes hacerlo mediante las redes sociales de ESB Dota, tanto en Twitch, como Facebook y YouTube.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.