SumaiL, KuroKy, Puppey y Dendi son algunos de los legendarios jugadores que podrían venir a Perú para competir en The Lima Major 2023. | Fuente: Composición/ESL One

The Lima Major 2023, uno de los 3 torneos más importantes de la escena competitiva de Dota 2 en el mundo, finalmente ha confirmado su sede y fechas oficiales. La primera competencia oficial de Valve en Perú se llevará a cabo en el Arena 1 de la Costa Verde del 22 de febrero al 5 de marzo y los fans de este popular esport ya sueñan con ver a los mejores jugadores del planeta en tierras blanquirrojas.

Al ser uno de los eventos que reunirán a los equipos más poderosos de este deporte electrónico, cada región contará con sus propios cupos para clasificar a los equipos que obtengan los primeros lugares del Tour 1 en su respectivo Dota Pro Circuit (DPC). Por ello, la oportunidad de ver a jugadores emblemáticos de Dota 2 compitiendo en nuestro país ya no es más un sueño, es una realidad que se cumplirá en unas cuantas semanas.

Pero, ¿cuáles son esas leyendas del Dota 2 que podríamos llegar a ver en The Lima Major 2023? A continuación, te mencionamos a los más resaltantes.

Los campeones del pasado

Sin lugar a dudas, los ganadores de The International -el “mundial” de Dota 2- son los que más llaman la atención en cualquier evento de estas características. Si bien algunos se encuentran en hiatus por motivos personales como Miracle- de Team Liquid y otros ya se han retirado como LighTofHeaveN de Na’Vi, estos son todos aquellos jugadores que levantaron la Égida de los Campeones y que podrían pisar tierras peruanas si clasifican a The Lima Major 2023.

Dendi (Danil Ishitun) - B8 Esports

Puppey (Clement Ivanov) - Team Secret

SumaiL (Syed Hassan) - Nigma Galaxy

MinD_ContRoL (Ivan Ivanov) - Nigma Galaxy

GH (Maroun Merhej) - Nigma Galaxy

KuroKy (Kuro Takhasomi) - Nigma Galaxy

y’ (Zhang Yiping) - PSG.LGD

Yatoro (Illya Mulyarchuk) - Team Spirit

Collapse (Magomed Khalilov) - Team Spirit

Mira (Miroslaw Kolpakov) - Team Spirit

Miposhka (Yaroslav Naidenov) - Team Spirit

TORONTOTOKYO (Alexander Khertek) - BetBoom Team

Skiter (Oliver Lepko) - Tundra Esports

Nine (Leon Krilin) - Tundra Esports

33 (Neta Shapira) - Tundra Esports

Saksa (Martin Sazdov) - Tundra Esports

Sneyking (Wu Jingjun) - Tundra Esports

Tundra Esports fue el campeón más reciente de The International, el "mundial" de Dota 2. | Fuente: Valve

Otros emblemáticas personalidades del Dota 2

Por supuesto, los campeones de las ediciones pasadas de The International no son los únicos jugadores interesantes que podrían llegar al escenario principal del Arena 1 durante The Lima Major 2023. Ya sea por su notable habilidad, su paso por equipos poderosos o por su inigualable carisma, estos son otros pro players que los fans esperan en el importante evento de Dota 2.

Arteezy (Artour Babaev) - Shopify Rebellion

Abed (Abed Yusop) - Shopify Rebellion

Cr1t- (Andreas Nielsen) - Shopify Rebellion

Fly (Tal Aizik) - Shopify Rebellion

Moo (David Hull) - nouns

Funn1k (Glib Lipatnikov) - B8 Esports

xNova (Yap Jian Wei) - BOOM Esports

kpii (Damien Chok) - Fnatic

DJ (Djardel Mampusti) - Fnatic

Kuku (Carlo Palad) - Blacklist International

DuBu (Kim Doo-young) - Bleed Esports

MidOne (Yeik Nai Zheng) - Team SMG

Monet (Du Peng) - Team Aster

Paparazi灬 (Zhang Chengjun) - Xtreme Gaming

NothingToSay (Cheng Jin Xiang) - PSG.LGD

RAMZES666 (Roman Kushnarev) - Darkside

SoNNeikO (Akbar Butaev) - Darkside

gpk (Danil Skutin) - BetBoom Team

Nightfall (Egor Grigorenko) - BetBoom Team

Solo (Alexey Berezin) - HellRaisers

Nisha (Michal Jankowski) - Team Liquid

zai (Ludwig Wahlberg) - Team Liquid

Resolut1on (Roman Fomynok) - Team Secret

ATF (Ammar Al-Assaf) - Nigma Galaxy

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.