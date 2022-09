Arcanes se estrenó durante el 2021. | Fuente: Riot Games

'Arcane', la serie animada basada en el videojuego League of Legends, ganó el Emmy por Mejor Serie de Animación.

La producción de Riot Games y Netflix, asimismo, hizo historia al ser la primera serie creada por un servicio de streaming en llevarse el premio.

Arcane se lleva los elogios

'Arcane' recibió el honor durante la presentación de los Creative Arts Emmys del sábado en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, y el equipo compartió algunas palabras en Twitter para conmemorar el momento.

“Gracias al equipo, Riot Games, Fortiche y a los mejores fanáticos por hacer esto posible”, señaló la cuenta de la serie.

'Arcane' enfrentó una dura competencia en su camino hacia la victoria, y venció a 'Bob's Burgers', 'Rick and Morty', 'The Simpsons' y 'Marvel's What If...?'. También logró ganar otros tres premios Emmy por Logro Individual Sobresaliente en Animación.

Con solo una temporada de 9 episodios, 'Arcane' se encuentra en el puesto número 23 del listado de IMDb de mejores series de la historia. Se espera una segunda temporada más adelante.

Aún faltan entregar premios

La ceremonia principal de los Emmy 2022 se llevará a cabo el 12 de septiembre en el Microsoft Theatre. El evento de casi tres horas comenzará a las 8 p.m. (hora del Este).

La ceremonia será transmitida por la cadena NBC en Estados Unidos. Mientras que, en Latinoamérica, como ya es una constante en la mayoría de países de la zona, será TNT quien emita la gala.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.