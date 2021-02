En España, Rubius tributa hasta el 50% de sus ganancias. En Andorra, solo lo hará en un 10%. | Fuente: Twitch

Luego de un silencio de días desde que comunicó que se mudaría a Andorra y de haber provocado un debate intenso en internet, el youtuber español Rubius publicó un extenso mensaje en el que le responde a medios de prensa, críticos y hasta el vicepresidente español Pablo Iglesias.

El creador de contenidos, con más de 30 millones de suscriptores en YouTube, asegura que no quería referirse más sobre el tema, pero su viralización ha sido factor clave para “aclarar algunos puntos”.

“Cualquier persona opina sin tapujos en función de un simple titular de 128 caracteres, o basándose en el primer resultado que han obtenido en su búsqueda de Google sin una pizca de pensamiento crítico, profundización o contraste", afirma.

En su mensaje, afirma que Hacienda, el ministerio encargado de las recaudaciones de impuestos, le ha hecho “la vida muy difícil al sentirse tratado como un delincuente”: "Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un "delincuente". Desde ese primer día, he estado sometido a inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EE.UU para ver si tenía "cuentas corrientes ocultas", me han puesto sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron, y un largo etcétera".

“He visto a mucha gente deseando tener la oportunidad de declararme el Enemigo Público Número 1 de este país y de poder asociar, a toda costa, mi imagen a la de un criminal cualquiera”.

“Pero una cosa es la crítica racional y otra el tratarme como a un criminal y decir todas las barbaridades que he tenido que escuchar por parte de muchísimos periodistas (de los que cabe esperar una mínima profesionalidad y rigor) que van a televisión a decir que yo “le robo” al pueblo español… Por no mencionar al Vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos de un exjugador y otro largo etcétera”, señala.

Y habló sobre los medios de prensa: “A la mayoría de medios de comunicación tradicionales, lo que les carcome es que un tío desde su habitación tenga más repercusión que cualquiera de sus emisiones para las que necesitan tener a 30-40 personas trabajando y utilizar unos sets de rodaje en los que han invertido cientos de miles de euros. Les carcome que año tras año, poquito a poquito, la inversión publicitaria se vaya desplazando de las televisiones convencionales hacia internet. Y llevan así años, muchos sabréis que no es la primera vez que hablo de este tema. Pero ya empieza a oler”.

"Yo soy un afortunado, pues estas prácticas son consustanciales a la forma en que Hacienda trata a miles y miles de autónomos, miles y miles de veces más pequeños, y por tanto más indefensos, que yo. ¿Por qué no se habla de esto en los medios de comunicación?", se pregunta el youtuber.

Sobre los impuestos, menciona lo siguiente: "Pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides. Pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante los últimos días”.

Finalmente, se despide de sus seguidores.

“Mi decisión de mudarme, como todo en la vida, tiene multitud de matices y contrastes, no es una decisión plana, sino fruto de una larga reflexión y de algo irrenunciable, mi propia libertad si la ejerzo cumpliendo la legalidad vigente. Y eso es todo, muy pronto nos vemos online”, puntualiza.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.