El juego tiene una animación similar a la de los dibujos animados de los años 30. | Fuente: Netflix

Netflix ha confirmado que presentará sus nuevos proyectos en el Annecy Animation Film festival, un evento digital dedicado a series que se llevará a cabo del 15 al 30 de junio. Dentro de ellos, tendremos el primer avance de The Cuphead Show!, la serie dedicada al videojuego Cuphead.

Los hermanos Mugman serán los protagonistas de esta adaptación del exitoso videojuego de Studio MDHR, el cual fue realizado en casi una década con dibujos a mano alzada. Su gran dificultad y su hermoso estilo gráfico que recuerdan a los dibujos animados de mediados del siglo pasado (además de su elogiable soundtrack), lo convirtieron en un clásico de la industria independiente de los últimos años.

Realizada por Netflix Animation y King Features, la serie ha mostrado su primera imagen oficial:

Primera imagen oficial. | Fuente: Netflix

El juego se encuentra actualmente disponible en PC, Xbox One y Nintendo Switch. La expansión The Delicious Last Course está prevista a estrenarse en algún momento de este 2020.



