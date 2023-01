La química entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se sigue desarrollando en este nuevo episodio de The Last of Us. | Fuente: HBO

La serie de The Last of Us sigue dando que hablar entre los fans del videojuego en el que se basa como también entre aquellas personas que experimentan la historia creada por Naughty Dog y Sony por primera vez en este nuevo formato. Estrenado por HBO Max el pasado domingo 22 de enero, el segundo episodio sigue sumergiendo al espectador en una espiral de suspenso, melancolía y horror que finalmente ha dado su verdadero pistoletazo de salida sin intención de parar hasta el final.

Con una actuación impecable por parte de los protagonistas y, sobre todo, de Anna Torv en el papel de Tess así como también un nivel de producción que la adaptación de este importante título merece, esta entrega plasma con maestría el fin del primer acto del guión mostrando más del devastado mundo post apocalíptico de The Last of Us y dejando en claro lo hostil y crudo que puede llegar a ser.

Los escenarios de Estados Unidos totalmente devastada por la infección siguen siendo sublimes en este episodio. | Fuente: HBO

En marcha [SPOILERS]

El capítulo inicia con una secuencia original que, si bien no estaba presente en el videojuego, consigue su objetivo: expandir más los orígenes del cordyceps, la pandemia y la importancia de Ellie en un mundo que parece ya no tener esperanza. Estas primeras escenas nos transportan a Indonesia, donde una especialista en Micología es transportada por miembros del Ejército para que examine la infección de este hongo en el cadáver de un humano, algo que -como ella misma deja en claro- era imposible hasta ahora.

Tras dejar en claro que no existe una medicina o vacuna capaz de lidiar con esta infección y que sería mejor bombardear toda la ciudad para evitar que el cordyceps se expanda (secuencia muy poderosa, por cierto), regresamos a donde nos dejó el primer episodio. Joel y Tess interrogan a Ellie tras descubrir que fue mordida por un infectado pero, tras comprobar que aún mantiene la cordura y que aparentemente es inmune a los efectos del hongo, deciden continuar su viaje pese a la incertidumbre del protagonista.

La travesía de los personajes por los distintos escenarios que recorren en el videojuego como el hotel y el museo demuestran el inmenso cuidado a los detalles que tuvo el equipo de producción, así como los diálogos que acompañan sus movimientos, brindando la cantidad precisa de información y respetando esos silencios que existían en el título de Naughty Dog que permitían al jugador apreciar esta versión de Estados Unidos en deterioro.

Antes de continuar, es importante resaltar la labor del dúo protagonista Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), que consigue replicar perfectamente esa falta de confianza y antipatía que aún existe entre estos personajes para la parte del guión original que la serie está adaptando. Pascal sigue demostrando porque es uno de los actores más sólidos en la actualidad y Ramsey sorprende a un servidor que, en lo personal, no le tenía tanta fe al principio. Sus expresiones faciales y cómo maneja el humor de Ellie deja en claro que no quiere perder contra semejante coloso que tiene como coestrella.

La escena de los "clickers" (chasqueadores) fue el highlight del episodio 2 de The Last of Us. | Fuente: HBO

Sumidos en la desesperación

Nuevamente, el énfasis a los infectados por el cordyceps transmite al espectador el terror que infunden estos seres en los pocos sobrevivientes que quedan. Los encuadres a los grandes grupos de estas criaturas son efectivos, pero es el primer encuentro con los “clickers” (chasqueadores) lo que enciende la maquinaria del suspenso y el miedo.

Toda la secuencia desde que ingresan al museo hasta que, inevitablemente, causan ruido provocando el ataque de estos infectados “evolucionados” que no pueden ver, pero tienen un oído prodigioso es lo que más brilla del episodio y es una pequeña muestra de lo que se vendrá los próximos domingos: puro caos inmisericorde que pondrá los pelos de punta a los espectadores. Mención especial al equipo de maquillaje e indumentaria ya que lograron trasladar al live action ese diseño tan grotesco y visceral de los “clickers” con creces.

Tras este duelo del que apenas logran salir con vida, el grupo llega al punto de encuentro designado para entregar a Ellie a las Luciérnagas pero se dan con la desagradable sorpresa de que todos los que la estaban esperando perecieron en un enfrentamiento contra los infectados. De aquí en más, todo es una completa reverencia al videojuego con Tess revelando que fue mordida por uno de los chasqueadores de antes y pidiéndole a Joel que lleve a la joven con la guerrilla ya que, pese a que también fue mordida nuevamente durante el altercado, ella no presenta los terribles efectos que la mordida sí le dejó a ella y puede ser la clave para desarrollar una cura.

Con el escape de Joel y Ellie del recinto y una explosión que da por terminada la participación de Anna Torv en la serie (con broche de oro, sin duda), finaliza el segundo episodio de The Last of Us.

Anna Torv, actriz que interpreta a Tess, se luce en este nuevo episodio de The Last of Us. | Fuente: HBO

Conclusión

El primer capítulo de la serie ya lo auguraba, pero esta nueva entrega lo confirma. La serie de The Last of Us continuará entregando lo mejor tanto en apartado actoral como en lo que respecta a producción, respetando el enorme legado del videojuego que sirve como fuente para esta adaptación. Evidentemente, el impacto es mayor si el espectador no ha jugado este título de PS3 y PS4, pero incluso los que ya lo disfrutamos por ese otro medio podemos disfrutarlo a plenitud.

Es muy pronto como para decir que estamos ante una de las mejores adaptaciones de videojuegos jamás creadas y, peor aún, para colocarla en el podio. Pero si continúa por el camino que ha marcado con estos dos episodios, será inevitable no describirla de esta forma para cuando esté disponible su último episodio.

The Last of Us puede verse en exclusiva a través de HBO Max y el canal televisivo de HBO. El tercer episodio estará disponible el domingo, 29 de enero.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.