Age of Mythology, uno de los videojuegos de estrategia en tiempo real (RTS por sus siglas en inglés) más queridos de todos los tiempos, está de regreso con Retold, su “versión definitiva”. Esta edición le dará el mismo tratamiento a este clásico que las múltiples Definitive Edition le dieron a su franquicia hermana Age of Empires desde hace algunos años.

En el marco del 25 aniversario de la franquicia Age of Empires, Microsoft realizó una serie de anuncios sobre los próximos proyectos que se añadirán a esta prestigiosa saga de videojuegos RTS. Además de la llegada de Age of Empires II: Definitive Edition y Age of Empires IV a consolas Xbox Series X|S, la compañía sorprendió con esta reedición del título lanzado originalmente allá por 2022.

Age of Mythology regresará por todo lo alto

Tal como podría esperarse, Age of Mythology: Retold implementará una variedad de mejoras al clásico videojuego de 2002 de forma similar a como hicieron las versiones definitivas de Age of Empires I, II y III. Además de un mejor balance en lo que a jugabilidad respecta, los gráficos serán remasterizados con modelos 3D, texturas y partículas de mayor calidad, así como también soporte para resoluciones más altas.

"Los dioses volverán. Los héroes se levantarán. Las leyendas lucharán. Age of Mythology Retold está en producción. Sabemos que la comunidad de Age of Mythology ha estado esperando una Edición Definitiva, y la estaremos ofreciendo. Estamos trabajando arduamente para traerte la gloria del juego original con gráficos actualizados, nuevas características y más. Estén atentos para más noticias", indica Microsoft en su comunicado oficial.

De momento, no se ha mencionado alguna fecha o ventana de lanzamiento para este videojuego, por lo que es bastante probable que se encuentre en una etapa temprana de desarrollo si también consideramos la falta de material audiovisual durante el anuncio.

Un absoluto clásico de PC vuelve

Age of Mythology es un videojuego de estrategia en tiempo real desarrollado por Ensemble Studios y publicado por Microsoft en 2002. Al ser un spin-off de su serie principal Age of Empires, se diferenció debido a que dejó un tanto de lado los hechos históricos para darle un mayor protagonismo a la mitología, tal como indica su nombre.

Con una base jugable muy similar a la de su saga hermana, Age of Mythology nos permitía elegir entre cinco civilizaciones (griegos, egipcios, nórdicos, atlantes y chinos), las cuales tenían varias diferencias entre sí. Además de llenar el campo de batalla con infantería, arqueros y caballeros, los usuarios también tenían la posibilidad de invocar bestias mitológicas y poderes sobrenaturales para eliminar a sus enemigos.

