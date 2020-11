El juego causa sensación en China. | Fuente: SCMP

Sabíamos que iba a ocurrir. China ya tiene una copia de Among Us y se ha convertido en el juego gratuito más descargado en la App Store de Apple.



Nos damos cuenta de que Werewolf Among Us no oculta su “inspiración” ni en el nombre. La desarrolladora Shenzhen Youliang Technology lanzó el juego el 28 de octubre, manteniendo las mecánicas de Among Us, pero con un arte distinto.

Esto es posible debido a que muchos juegos de occidente simplemente no llegan a China o lo hacen muy tarde. Las leyes, además, son más laxas en temas de derechos de autor.

Werewolf Among Us se desarrolla en un castillo medieval. | Fuente: SCMP

El nombre del juego chino además es muy parecido a otro título: The Wolf Among Us de Telltale Games.

Werewolf Among Us ha sido descargado casi medio millón de veces desde su lanzamiento, según indicó la consultora Qimai en un reporte del South China Morning Post.