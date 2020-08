Animal Crossing: New Horizons es un auténtico fenómeno. | Fuente: Nintendo

Animal Crossing: New Horizons ha vendido más de 22 millones de copias a nivel mundial en poco más de tres meses en el mercado, con lo que se coloca entre los videojuegos más exitosos de la Switch.

El videojuego de Nintendo es el segundo más vendido de la compañía solo por detrás de Mario Kart 8 Deluxe (26.74 millones), que se estrenó hace más de tres años.

Además, supera a títulos como Super Smash Bros. Ultimate (19,99 millones), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (18,6 millones) y Pokémon Espada y Escudo (18,22 millones), de icónicas franquicias de la gran N.

New Horizons se lanzó el pasado 20 de marzo e inmediatamente causó furor entre los fanáticos, ganando miles de adeptos alrededor del orbe.

No solo ha sido bien recibido por la prensa especializada y el público consumidor, sino que su popularidad ha llevado a instituciones como el Observatorio ALMA a crear modelos de sus edificios y telescopios para que los jugadores de New Horizons lo incluyan en sus islas.

Entre los fanáticos de New Horizons, está la actriz Brie Larson, conocida por su rol de Capitana Marvel. La artista ha invertido decenas de horas en mejorar su isla en el videojuego, la que ha mostrado con orgullo a través de las redes sociales.



