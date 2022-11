Juegos como World of Warcraft dejarán de estar disponibles en China desde enero. | Fuente: Blizzard

Blizzard ha anunciado que se retirará de China luego de no llegar a un acuerdo con su socio NetEase para seguir distribuyendo sus títulos en el país.

Desde el 23 de enero de 2023, no estarán disponibles Hearthstone, Starcraft, Heroes of the Storm, Diablo III y Warcraft III: Reforged.

Se van de China

Al parecer, Blizzard no estaba de acuerdo con el porcentaje del dinero que se quedaba su socio en el país: alrededor del 85 % del total. China es uno de los países que mayor cantidad de jugadores estaban en sus títulos y ambas compañías estaban en un acuerdo que inició en 2008.

"Las dos partes no han llegado a un acuerdo para renovar los acuerdos que sea consistente con los principios operativos y compromisos de Blizzard con jugadores y empleados, y los acuerdos expirarán en enero de 2023", dijo Blizzard en el comunicado de prensa.

Sin embargo, desde la parte contraria, se encendió la polémica.

"Un día, cuando se pueda contar lo que sucedió detrás de escena, los desarrolladores y los jugadores tendrán un nivel completamente nuevo de comprensión de cuánto daño puede hacer un imbécil", dijo el presidente de inversión y asociación global de NetEase, Simon Zhu, en un LinkedIn.

Todos los jugadores perderán su progreso en los servidores locales ya que, al estar vinculados a sus documentos de identidad, no podrán transferirlos a servidores extranjeros.

Se necesitaban

Blizzard necesitaba de NetEase para poder cumplir con los estrictos requisitos de contenido que tiene China, proceso que cada año complica más.

La compañía resalta que, además del dinero, también hubo problemas sobre la propiedad intelectual de los juegos y los datos del usuario.

Eso sí, la empresa señala que buscará regresar al país en el futuro, por lo que “están buscando alternativas”. Una de las compañías con las que podría realizar una cooperación es Tencent.

Cabe resaltar que el único juego que se salvará de esta salida es Diablo Immortal, ya que se encuentran con un acuerdo separado.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.