Mediante Wallpaper Engine, los usuarios chinos de Steam pueden evadir la prohibición de pornografía y compartir contenido para adultos en su territorio. | Fuente: Wallpaper Engine | Fotógrafo: Plaguelands Doctor

Wallpaper Engine, una aplicación para compartir y descargar fondos de pantalla, es el décimo videojuego más popular de Steam a nivel global según el número de horas jugadas en total por una sencilla pero poderosa razón: los usuarios de China la han convertido en una de las pocas vías para distribuir y consumir pornografía en su territorio sin que el Gobierno pueda restringirlo.

Un reporte elaborado por la revista MIT Technology Review detalló cómo este software de wallpapers pasó a tener un rol tan trascendental para los chinos que juegan a través de Steam. La tienda digital de Valve Corporation para distribuir videojuegos de PC es una de las pocas plataformas extranjeras a las que se les permite funcionar en el territorio ya que no está incluida en el “Gran Cortafuegos de China”.

Aprovechando este estado regulatorio gris que Pekín tiene con Steam, millones de usuarios en el país asiático logran compartir material explícito enfocado a adultos sin algún tipo de censura. El informe señala que Wallpaper Engine actualmente alberga unos 1,6 millones de piezas de contenido generado por sus usuarios entre los que destacan ilustraciones y animaciones creadas por fans de videojuegos y series animadas.

De esta cifra, el 7,5% de los fondos de pantalla ostentan la etiqueta de contenido “maduro” y consisten en videos explícitos de corte realista de personajes de ficción. Algunas de las franquicias más populares en lo que respecta a este tipo de contenido son Genshin Impact, Final Fantasy y Overwatch.

Si bien Wallpaper Engine ostenta la posición 14° entre los más jugados en Steam por número de usuarios actuales, se dispara unos cuantos puestos más cuando se considera las horas jugadas. | Fuente: Steam Charts

¿Por qué China no prohíbe Wallpaper Engine en Steam?

La pornografía lleva siendo ilegal casi 25 años en China, luego de que esta fuera prohibida por la ley del país en 1997. No obstante, la distribución del contenido para adultos no se ha detenido. Miles de usuarios siguen accediendo a sitios web de este tipo utilizando VPN, redes privadas virtuales que permiten cambiar la dirección IP de un usuario para acceder a contenido bloqueado por región. No obstante, Wallpaper Engine es la excepción a esta regla gracias a Steam.

Dado que la plataforma puede funcionar libremente en China sin regulación del Gobierno, este software distribuido a través de Steam no se ve afectado por estas prohibiciones ya que, técnicamente hablando, no está enfocado exclusivamente al contenido pornográfico. Daniel Ahmad, analista de Niko Partners e insider de la industria del videojuego, señaló que este tecnicismo es el que ha permitido que Wallpaper Engine prospere.

“[Steam] se ha convertido en una de las únicas plataformas en China donde está operando en la zona gris”, dijo.

La aplicación está llena de wallpapers animados de corte explícito de personajes tanto de videojuegos como de anime. | Fuente: Wallpaper Engine vía Kotaku

El secreto peor guardado de los usuarios chinos de Steam

El éxito de Wallpaper Engine en un mercado tan grande e importante como el chino ha provocado que el equipo desarrollador detrás de este goce de especial popularidad en Steam. Tanto la aplicación como su desarrollador/publisher tienen miles de críticas positivas en la plataforma. De las 490 mil reseñas que hay en esta tienda digital, 216 mil están escritas en chino simplificado, demostrando su alcance en dicho territorio.

El informe estima que aproximadamente el 21% del tráfico general de Steam de la última semana proviene de China y un 40% de las revisiones de Wallpaper Engine son enviadas por usuarios de este país. Cuando se les preguntó a los desarrolladores sobre este tipo de contenido para mayores de edad, tan solo atinaron a reír y mencionar que no le veían nada de malo.

No obstante, los usuarios que consumen contenido para adultos mediante Wallpaper Engine en China siguen temiendo que, en algún momento, las agencias reguladoras del país finalmente tomarán medidas contra la aplicación en su territorio. Algunos indicios que han alertado a los jugadores son las funciones restringidas de Steam cuando se accede desde tierras chinas y una ataque DNS a los servidores de la plataforma que ocurrió el pasado diciembre de 2021.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.