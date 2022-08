Breaking Bad es considerada una de las mejores series de la historia. | Fuente: Netflix

Breaking Bad, una de las series más importantes de las últimas décadas, pudo haber tenido dos videojuegos, según las ideas de su creador, Vince Gilligan.

De acuerdo con una reciente entrevista, Gilligan quería que su serie sea adaptada al estilo Grand Theft Auto (GTA), donde reinan temáticas de robos y narcotráfico. Asimismo, quería un juego de realidad virtual.

“Vince pensó en todo”

Vince Gilligan conversó con Inside the Gilliverse y señaló que su primera idea fue la de llevar Breaking Bad a un juego al estilo GTA.

"No soy un gran jugador de videojuegos, pero ¿cómo es posible que no conozcas Grand Theft Auto?", señaló. "Recuerdo haberle dicho a los dos caballeros que originalmente dijeron que sí a Breaking Bad, '¿quién es el propietario de Grand Theft Auto? ¿Puede haber una [adaptación] de Breaking Bad?'”.

"Todavía tiene sentido para mí", continuó Gilligan. "Eso nunca llegó a buen término”.

Posteriormente, el creador también señaló que quería realizar un juego de realidad virtual.

“Ha habido bastantes intentos de videojuegos. Algunos de ellos llegaron al mercado. Intentamos hacer una experiencia de realidad virtual con los auriculares Sony PlayStation VR”, refirió.

Breaking Bad llegó a tener un juego

La serie sí llegó a tener un juego para celulares: Breaking Bad: Criminal Elements. Este título permitía a los jugadores ascender en su propio imperio de drogas, pero no tuvo éxito, siendo cerrado un año después.

Gilligan continuó explicando que él y las otras personas detrás de Breaking Bad no querían lanzar un juego malo que solo fuera atractivo por estar asociado con la serie, y bromeó diciendo que no querían producir algo similar al infame ET de Atari.

La entrevista llega casi perfectamente con el fin de Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad que cierra sus seis temporada este próximo lunes.

