El título fue anunciado en 2012 y recién saldrá a la venta. | Fuente: CD Projekt Red

Luego de 8 años de espera y un par de retrasos este 2020, Cyberpunk 2077 saldrá a la venta este 10 de diciembre y millones de jugadores están a la expectativa ante la obra de CD Projekt Red. Pero, lastimosamente, los ciberdelincuentes también están atentos a esta salida y están provocando estafas masivas.

Mientras la comunidad de jugadores se prepara para adquirir el tan esperado título, los hackers aprovechan su popularidad para aplicar estafas y robar datos. Entre enero y noviembre, la firma de seguridad Kaspersky detectó más de 3 300 intentos de infección contra usuarios del juego en todo el mundo.

A través de sitios web falsos, los delincuentes ofrecen a los jugadores la oportunidad de descargar el juego antes de su fecha de lanzamiento oficial. La promesa no es más que un fraude.

Al acceder al sitio web falso, la víctima debe ingresar la clave de licencia de usuario, la cual se puede adquirir a través de una encuesta facilitando datos, como: dirección de correo electrónico y número de teléfono. Como resultado, el usuario recibe la clave tan esperada que no conduce a nada. En cambio, la víctima ve una pantalla de presentación y, cuando se inicia la aplicación, se informa al usuario que no tiene una DLL, un archivo de código que contiene funciones importantes para iniciar el juego. Para obtener esta DLL, se le pide nuevamente al usuario que complete la encuesta, pero esta vez no hay más acciones.

“El criminal sabe la anticipacion de los jugadores por este juego y lo aprovechan para crear un ataque que le permite robar información valiosa de las víctimas. Sin embargo, al caer en el golpe, es la experiencia del jugador la que se ve impactada, y el desarrollador del juego acaba teniendo que lidiar con algo que no tiene control. Es por eso que recomendamos a los jugadores que esperen al lanzamiento oficial y descarguen el juego de fuentes confiables. Esta es la mejor manera de disfrutar del juego de forma segura”, dice Fabiano Tricarico, director de Ventas de Consumo para América Latina en Kaspersky.

A un día de su lanzamiento, ya es posible comprar el juego desde las tiendas oficiales de PlayStation y Xbox, además de otras como Steam, GOG o Epic Games Store. La descarga ya está habilitada para que los jugadores solo esperan la noche y disfrutarla.

