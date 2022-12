Cyberpunk 2077 recibirá el tratamiento de Witcher 3 y contará con una versión GOTY donde se incluirá el juego base y la expansión. | Fuente: CD Projekt Red

Cyberpunk 2077, uno de los videojuegos más anticipados de todos los tiempos, la tuvo difícil desde el día que fue lanzado al mercado debido a su inestable rendimiento técnico y a una plétora de problemas presentes en las versiones para consolas de pasada generación. Tras esta pésima recepción inicial, el título desarrollado por CD Projekt Red por fin se encuentra en un estado óptimo tras una serie de actualizaciones y mejoras, por lo que el siguiente paso para esta obra es lanzar su edición “Game of the Year”.

Tal como ocurrió en su momento con The Witcher 3, la entrega más reciente de la otra franquicia del estudio polaco, CD Projekt Red confirmó que el título centrado en Night City contará con una versión que además de traer todas las actualizaciones enfocadas a mejorar la experiencia, también incluirá la expansión que aún se está trabajando para Cyberpunk 2077 y que será lanzada el próximo año.

La redención de Cyberpunk 2077

Adam Kiciński, CEO de CD Projekt Red, comentó en una presentación preparada para el Día de la Innovación GPW que el estudio aún tiene interés en explotar Cyberpunk 2077 como juego base pese a estar trabajando íntegramente en su expansión Phantom Liberty. “Es el orden natural de las cosas – pasó lo mismo con The Witcher, que después de dos expansiones finalmente fue lanzado como ‘Game of the Year Edition’ y ha estado funcionando en el mercado desde entonces. En este caso, puedes esperar lo mismo. Esto es bastante obvio”, dijo el ejecutivo.

Kiciński también mencionó que la edición “Game of the Year” de Cyberpunk 2077 estará disponible en algún momento de 2023, luego del lanzamiento de la expansión Phantom Liberty, y que se venderá a precio completo (US$60 o US$70 dependiendo de la plataforma) ya que incluye este contenido adicional junto al juego base. De momento, se desconoce si el estudio también está preparando otras novedades para esta versión.

Los planes para Cyberpunk 2077 en el futuro

Además de anticipar la expansión de Cyberpunk 2077 con un tráiler que muestra las bondades de Phantom Liberty, el reporte menciona que este nuevo contenido se centrará más en el sigilo a comparación de la aventura del videojuego base y que los jugadores de las versiones para PS4 y Xbox One no podrán disfrutar de la expansión en sus respectivas plataformas.

Tras el lanzamiento de la expansión Phantom Liberty, CD Projekt Red planea continuar con el desarrollo de alguno de los múltiples proyectos de la saga The Witcher que ya ha anunciado. Además, respecto a la franquicia Cyberpunk, la compañía ya reveló que lanzará una secuela de 2077 en el futuro. Por desgracia, no hay muchos más detalles respecto a lo que podremos esperar de este título.

