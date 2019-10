Norman Reedus destacó la buena relación que tiene con Hideo Kojima. | Fuente: Kojima Productions

El actor estadounidense Norman Reedus calificó de “genio de genios” a Hideo Kojima, con quien trabajó en Death Stranding, la nueva obra del diseñador japonés. En una entrevista con The Hollywood Reporter, comentó el proceso de desarrollo del esperado videojuego, así como de su relación con el desarrollador.

“Conocí a Hideo por primera vez cuando Guillermo del Toro me llamó y me dijo “Oye, hay un tipo que te va a llamar y quiere hacer un videojuego contigo. Solo di que sí”. Dije, “¿quién es él?” Y él dijo: “Confía en mí, solo di que sí””, contó el actor.

“Guillermo me dio mi tarjeta SAG (el sindicato de actores de EE.UU.) y mi primer trabajo como actor y confío ciegamente en él. Sabía que este tipo sería bueno, sobre todo si Guillermo me insistía tanto”, recordó.

Norman Reedus reconoció que no sabía nada de la carrera de Kojima antes de conocerlo (según contó, su experiencia con los videojuegos se remonta a Defender, en 1981), por lo que -contó- se sorprendió de la idolatría que había hacia el japonés en la industria.

“He visto a Hideo en los Game Awards, y es como Los Beatles. Hombres adultos gritando con lágrimas en los ojos, como si Elvis hubiera entrado en escena. Pero el Hideo que yo conozco es mi amigo, he cenado en mi casa, conoce a mi novia y a mi gato. Tiene una gran personalidad y es muy amigable, con gran sentido del humor. Es genial andar con él”, comentó.

El actor, protagonista de Death Stranding, recordó que los tres se juntaron originalmente para realizar el nuevo Silent Hill, pero el proyecto nunca se concretó debido a la salida de Kojima de Konami. No obstante, el contacto se reactivó poco después, cuando Kojima comenzó a trabajar en su nuevo proyecto.

“Me dijeron que Sony había vuelto con Hideo y que íbamos a hacer un juego completamente nuevo. Estaba más entusiasmado con este proyecto, si te soy honesto, porque recuerdo que Hideo vino a la Comic-Con de San Diego con un iPad y me comenzó a mostrar algunos de los gráficos en los que estaba trabajando, que eran alucinantes. Sabía que iba a ser un auténtico éxito desde el primer momento”, señaló.

Reedus, quien saltó a la fama por su participación en la serie The Walking Dead, reconoció que en un principio fue difícil digerir la historia que tenía entre manos Kojima, pero poco a poco fue tomando forma.

“Me daba una muñeca de plástico y me decía que actuara como si estuviera muerta, para luego sorprenderme y decirme que estaba viva. Luego, me decía que tenía que entrar en plena locura y pensar que hay huellas de manos en todas partes. Me invitaba a ponerme de pie y me decía “ahora imagina que hay mil ballenas muertas frente a ti”. Su mente está a otro nivel. Este tipo es un genio de genios”.

Death Stranding se estrena este 8 de noviembre para PlayStation 4, pero ya se ha anunciado que el videojuego también se lanzará para PC, a mediados del próximo año.