Epic Games lo vuelve a hacer. La desarrolladora de Fortnite ha anunciado el último premio de sus 14 días de regalo en su tienda Epic Games Store y no solo es un juego, sino tres los obsequiados: la trilogía completa de Tomb Raider.

Desde este 30 de diciembre y hasta el 6 de octubre, Rise of the Tomb Raider (20 Year Celebration), Shadow of the Tomb Raider (Definitive Edition) y Tom Raider (Game of the Year) podrán ser añadidos a la biblioteca y quedarse para siempre.

¡Dando fin a los días misteriosos, tenemos hoy en Epic Games.. 🎄🎁!



• Rise of the Tomb Raider: Edición 20 aniversario

• Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

• Tomb Raider GOTY



- Tenéis hasta el 06 de enero para reclamarlos ⌛.



Enlace ⬇️ https://t.co/sAdbVLjhvz pic.twitter.com/v66tnXxQxr — EpicFree (@EpicFreeGG) December 30, 2021

Desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Square Enix, la trilogía de reinicio y precuela de Tomb Raider lleva a Lara Croft a la escena de los juegos modernos con imágenes impresionantes y una jugabilidad de ritmo rápido que se mezcla con su narrativa.

Manteniendo su mecánica principal, cada título proporciona algo único o nunca antes visto en la serie; y lleva la historia de la famosa exploradora a sus orígenes para mostrar su transformación en la protagonista dura, que empuña dos pistolas, busca artefactos y luchó contra una variedad mitológica de enemigos. Todos los juegos llegan con sus DLC.

¿Cómo obtener la trilogía gratis de Tomb Raider en Epic Games Store?

Hay dos formas: desde web o app.

En web, debes dirigirte a este enlace, ingresar con tu cuenta de Epic Games y reclamarlo desde el mismo portal. Debes hacerlo juego por juego.

En el caso de la app de PC, deberás ingresar a Tienda y buscar la opción de juegos gratuitos. Debes hacer clic en ‘obtener’ en cada juego para obtenerlo.

Puedes reclamar los juegos hasta el jueves 6 de enero a las 11 de la mañana Perú. Eso sí, ten paciencia, porque ante la cantidad de gente emocionada por la noticia, los servidores de Epic Games están pasando por errores. Intenta durante el día o en horas de la noche par areclamarlos.

