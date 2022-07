La expansión llegará con 135 cartas nuevas el próximo 2 de agosto a Hearthstone. | Fuente: Blizzard

El pasado jueves 21 de julio, Blizzard celebró un evento de Theorycrafting para lo que será ‘Asesinato de Castillo de Nathria’, la nueva expansión de de Hearthstone que saldrá al mercado el próximo 2 de agosto. Durante un día entero, los más famosos streamers pudieron jugar con las cartas del set y, gracias a ello, se pudo teorizar y poner en práctica nuevos mazos para el juego estándar.

En Progamer, también pudimos acceder a dicha prueba y hemos visto arquetipos que pueden ser más que convincentes para poder ganar nuestras primeras partidas de la siguiente expansión.

Mazos recomendados

Cazador semillas

Uno de mis mazos favoritos jugados y vistos en jugadores competitivos ha sido Cazador Semillas, una fórmula que toma como base al actual Cazador Bestias (que juega entorno al control del tablero con esbirros de clase bestia de gran daño) y le añade a las Semillas, tres monstruos que se invocan con Letargo y que necesitan 1,3 y 5 turnos para despertar con diversos poderes.

Las cartas principales que utilizaremos en este mazo es la legendaria Ara’lon (que por 5 de maná es un esbirro 4/5 que invoca las tres semillas existentes) y los Espíritus Salvajes (que por 3 de maná reduce los turnos de espera para que se despierten nuestras semillas). La otra legendaria de la expansión, Montero Altimor, que necesita la nueva mecánica Infundir para invocar tres compañeros animales de gran poderío, puede acompañar al set, aunque su uso es más ocasional.

El mazo de Cazador me trajo mayores victorias. | Fuente: RPP Noticias

Mago esqueletos

Quien más desesperación ha causado en los rivales ha sido el nuevo arquetipo de Mago Esqueletos, que tiene como base la invocación de Esqueletos Volátiles, unos esbirros de 2 de maná 2/2 que inflingen 2 puntos de daños cada vez que son eliminados. El problema, como tal, no es su presencia, sino la cantidad de cartas de congelación con el que se juega el set, teniendo como carta referencial a la Ubicación de ‘Sagrario Mantonocturno’, el cual, por 3 de maná, congela un esbirro e invoca un nuevo esqueleto. Los jugadores contrarios pasarán varios turnos sin poder jugar con sus esbirros y sentirán la frustración. De los que más sorprendieron en la prueba.

El mazo de Mago Esqueletos es muy frustrante. | Fuente: RPP Noticias

Brujo diablillos

El regreso de los diablillos para la clase de Brujo es bienvenido, con un mazo que se parece a los clásicos zoolock (llenar el tablero de esbirros de costo bajo), pero con una gran sinergia de buffos con la Ubicación ‘Biblioteca vil’ y ‘Diablillos inminentes’, un hechizo de sombras que, por 2 de maná, puede robar varias cartas gracias a una gran presencia en mesa (y ni qué hablar del nuevo Rafaam). Sin embargo, el problema que tiene es que una numerosa cantidad de clases como Mago, Guerrero o Sacerdote tienen cartas muy buenas para poder eliminar todos tus monstruos, dejándote sin mayores posibilidades de revertir la situación. Es un mazo que puede triunfar, pero que tiene grandes problemas para ello.

Druida Denathrius

Druida ha sido la clase más beneficiada de todas. ‘Convocar a los espíritus’ es un hechizo muy efectivo que, pese a costar 10 de maná, puede ser eficiente gracias al “rampeo” (crecer en maná gracias a hechizo propios) y, en la mayoría de ocasiones será beneficioso para el jugador. Pero el combo más espectacular es el de ‘Alineación Celestial’ (que regresa a ambos jugadores a tener 1 de maná) más Brand Barbabronce (que duplica los gritos de batalla) y el Sire Denathrius, quien reparte daño entre todos los enemigos y se beneficia “infinitamente” por la mecánica de Infundir. Druida vuelve a estar en el top.

Chamán Evolución

El Chamán Evolve (lanzar hechizos para mejorar a los esbirros que tenemos en mesa) es el mazo por excelencia para esta expansión. La gran mayoría de cartas nuevas apoyan favorablemente esta mecánica como ‘Charcos Mugrosos’, ‘Disfraz convincente’ y ‘Oleada primigenia’. Asimismo, al tener una buena cantidad de monstruos en mesa, es rápido el poder cargar las cartas con Infundir.

Como extra, probé el Chamán Tótems y le encuentro gran sentido gracias a la arma ‘Cincel de tallado’ (que invoca tótems luego de atacar con ella) y el Gigantótem, un enorme monstruo que puede ser invocado gratis por todos tótems que hemos invocado en la partida. Pero, así como dijimos del Brujo Diablillos, un hechizo de limpieza de área puede complicar su jugada.

Pícaro secretos

Un mazo que me decepcionó en gran parte ha sido el Pícaro Secretos, un arquetipo que se vio beneficiado por las tres cartas de secretos anunciadas para esta expansión. El problema es que no tienen un fuerte impacto, especialmente por el ‘Secuestro’, una carta que envuelve a los esbirros invocados por el rival en una bolsa 0/4, pero que no impide que provoquen sus efectos de Grito de Batalla. Asimismo, la legendaria de Halkias, cuya alma se almacena en los secretos, es más difícil de poder sacarle provecho de lo que parece.

Como contraparte, el mazo que se basa en combos y hechizos de bajo costo para el robo (también llamado Miracle) es aún más situacional, pero con resultados que me han dado miedo: la Ubicación ha logrado invocarme monstruos 19/19 y la nueva legendaria Necroseñora Draka ha podido sacar dagas de hasta 20 puntos de ataque.

Pícaro Secretos confundiendo al rival con sus cartas. | Fuente: RPP Noticias

Los que no sacaron todo su potencial

El tiempo de prueba no fue largo, por lo que no se ha podido sacar todo el potencial ni optimizar todos los mazos. De quien queremos ver más es Paladín con su fórmula “Clasista” (que solo lleva cartas de la clase y ninguna neutral) y de sinergia de reclutas Mano de Plata.

El Cazador de Demonios bajo los modelos de reliquias y descartes también sufrió ante los mazos mencionados, pero pueden tener aún mayor impacto si es que son elaborados con mayor paciencia. Debo reconocer también que no pude probar ningún mazo de Guerrero, pero tampoco me tocó alguno de rival.

Y para finalizar, quiero hablar de Sacerdote. Según lo visto, Sacerdote Misión se potenció aún más con las cartas de daño en área como ‘Limpiar la escena’ y la ‘Catedral de la expiación’. Pero del potencial que queremos ver es de Pelagos y, especialmente, Cosechador de envidia, carta que revelamos desde RPP Noticias a nivel mundial. Jugarlo es muy divertido y saca grandes sonrisas, pero aún no sabemos si puede llegar a ser un mazo competitivo. Pese a ello, la alegría de verlo en el juego es más que satisfactorio.

El Cosechador de Envidia es una carta divertida de jugar. | Fuente: RPP Noticias

‘Asesinato en el Castillo de Nathria’ llegará a Hearthstone el 2 de agosto. El juego está disponible gratis para PC y celulares. Puedes ver todas las partidas que disputamos en este enlace.

