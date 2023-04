Hidetaka Miyazaki fue incluido en la lista de "las 100 personas más influyentes del mundo" en su edición 2023. | Fuente: FromSoftware

Hidetaka Miyazaki, cabeza del estudio FromSoftware y director de algunos de los videojuegos más aclamados en los últimos años como la trilogía Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice y el reciente Elden Ring, forma parte de las 100 personas más influyentes del mundo del Time. El desarrollador japonés se suma al prestigioso ranking de la revista estadounidense para este año.

Tal como se puede apreciar en la página oficial de la revista Time, Miyazaki recibió el importante reconocimiento para formar parte de la lista luego de que Elden Ring, su videojuego más reciente, se convirtiera en una de las obras más destacadas del 2022, siendo un gran éxito de ventas y hasta ganando el galardón del “juego del año” en la premiación de The Game Awards.

Hidetaka Miyazaki obtiene un nuevo reconocimiento

En el artículo de la revista Time se puede observar el nombre de Hidetaka Miyazaki bajo la sección “innovadores” junto a otros artistas y personalidades que actualmente están dando la hora en diversas industrias como Bob Iger, Kylian Mbappé, Monica Simpson, Natasha Lyonne, Andrea Kritcher y muchos otros más.

La entrada de Miyazaki contiene declaraciones de Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog y cocreador de la saga The Last of Us, quien no dudó en elogiar al desarrollador. “La primera vez que jugué a uno de los juegos de Hidetaka Miyazaki, me sentí miserable. Moría una y otra vez ante el primer enemigo. Pero cuando ralenticé mi aproximación, prestando atención a los detalles, de repente todo encajó. Conseguí derrotar al enemigo y avanzar más en el juego. Gané mi progreso y sentí una especie de subidón. Y a medida que avanzaba en el juego, era mucho más deliberado y cuidadoso a la hora de explorar el mundo. Y a cambio, el mundo me recompensaba con tensión, belleza y sorpresas”, dijo Druckmann.

“Por eso Elden Ring -su éxito masivo de 2022- es un gran embajador de los videojuegos y de las sensaciones únicas que pueden provocar en el jugador, sensaciones que un medio pasivo como la televisión nunca podrá recrear. Los juegos de Miyazaki hacen que el jugador se sienta realizado e inteligente, y todo gracias a su enfoque inflexible y al de su equipo. Se niega a sobreexplicar las mecánicas o el argumento, sino que confía en que el jugador lo descubra por sí mismo”, sentenció la cabeza de Naughty Dog.

El creador de Elden Ring está en su punto más alto

La inclusión de Hidetaka Miyazaki en este ranking de la revista Time representa un nuevo hito en su carrera ya que, hasta la fecha, solo se había contemplado a un desarrollador de videojuegos en la lista antes que a él: Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario y The Legend of Zelda, fue añadido en la edición de 2007. El arrasador éxito de Elden Ring ha puesto a Miyazaki y a su estudio FromSoftware en ojos de todo el mundo.

Además de Miyazaki y los antes mencionados, En la lista, figuran toda clase de personalidades de la política, el arte, la tecnología y el deporte como Elon Musk, Joe Biden, Michael B. Jordan y Lionel Messi, por señalar algunos ejemplos. Relacionado con la industria de los videojuegos aunque de forma indirecta, en la lista también se añadió a Pedro Pascal, actor que dio vida a Joel Miller en la adaptación live action de The Last of Us de HBO.

