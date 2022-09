EA Motive y Marvel Games trabajan en conjunto para desarrollar un nuevo videojuego de Iron Man. | Fuente: EA Motive/Marvel Games

Electronic Arts está desarrollando un nuevo videojuego de Iron Man, el icónico superhéroe de Marvel. La compañía dueña de franquicias como Battlefield, Need for Speed y Mass Effect trabaja en un nuevo título inspirado en Tony Stark.

Tal como los rumores que comenzaron a surgir hace unas semanas apuntaban, este proyecto está a cargo de EA Motive, estudio canadiénse de Electronic Arts reconocido por haber formado parte del desarrollo de Star Wars: Squadrons, Star Wars: Battlefront II y por el remake de Dead Space en el que aún sigue trabajando. La compañía también ha declarado que Marvel Games está involucrado en el proceso creativo del videojuego.

Iron Man regresa a los videojuegos

Tal como señala su anuncio oficial, el nuevo proyecto de Iron Man será un videojuego para un solo jugador con un enfoque total en la historia. Además, también se describió que contará con una vista en tercera persona al más puro estilo de obras como Resident Evil 4 o The Last of Us, por mencionar solo algunos ejemplos, ya que se adecúa mejor al personaje que controlará el jugador.

No obstante, también es importante mencionar que el nuevo videojuego de Iron Man está en una fase muy temprana de desarrollo, por lo que es bastante probable que tengamos que esperar unos años más para poder jugarlo. “Estamos encantados de compartir que un nuevo juego de Iron Man para un solo jugador, en tercera persona y de acción y aventura, se encuentra ahora en las primeras etapas de desarrollo en Motive Studio, con sede en Montreal”, señala la publicación.

Si bien Electronic Arts expresó en el pasado que no tenía mucho interés en desarrollar nuevas experiencias single player, su cambio de parecer se debería al enorme éxito que tuvo Star Wars Jedi: Fallen Order, uno de los últimos títulos más vendidos de la compañía.

Desarrolladores involucrados en el proyecto de Iron Man

Entre las filas de profesionales que están participando en el desarrollo del videojuego, no se puede dejar pasar la presencia de Olivier Proulx, director de Marvel’s Guardians of the Galaxy. El developer se unió a las filas de EA Motive para este proyecto en específico luego de que Square-Enix vendiera sus estudios occidentales como Eidos Montreal a Embracer Group.

"Es un honor y un privilegio tener la oportunidad de crear un videojuego basado en uno de los superhéroes más icónicos del entretenimiento actual. Tenemos una gran oportunidad de crear una historia nueva y única que podamos llamar nuestra. Marvel nos anima a crear algo nuevo. Tenemos mucha libertad, lo cual es muy atractivo para el equipo”, mencionó Proulx.

Además, Bill Rosemann, vicepresidente y director creativo de Marvel Games, destacó su entusiasmo por el nuevo título y reconfortó a los fans al mencionar que trabajará para que se respete el legado del superhéroe.

“Estamos encantados de colaborar con el talentoso equipo de Motive Studio para traer su visión original de uno de los personajes más importantes, poderosos y queridos de Marvel. Su experiencia en la entrega de mundos de entretenimiento ya establecidos y un juego emocionante, combinado con su auténtica pasión por el ícono con armadura, impulsará nuestra búsqueda para entregar una carta de amor a un héroe legendario”, mencionó.



Además de este nuevo videojuego de Iron Man, Rosemann dejó entrever que este solo será el inicio de una larga colaboración entre Marvel Games y Electronic Arts para crear nuevos títulos de superhéroes. “Esta es una nueva y emocionante colaboración entre Marvel y Electronic Arts, con Iron Man como el primero de varios juegos nuevos”, señaló el creativo.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.