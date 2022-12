El fallecido Kevin Conroy logró completar las grabaciones de Batman para Suicide Squad Kills the Justice League antes de fallecer. | Fuente: AFP/Rocksteady

The Game Awards 2022 reveló una grata sorpresa para todos los fans de Batman alrededor del mundo. Durante la ceremonia de premiación más importante de la industria del gaming, se confirmó que Kevin Conroy, el fallecido actor que brindó su voz al caballero de la noche en la serie animada de los 90 y en la saga de videojuegos Arkham, interpretará por última vez al superhéroe en Suicide Squad Kills the Justice League.

A través de un emotivo nuevo tráiler dedicado en memoria del querido actor que falleció el pasado 11 de noviembre a causa de un cáncer de próstata que lo aquejaba durante los últimos años de su vida, el estudio desarrollador Rocksteady y WB Games confirmaron que Conroy formará parte de su nuevo videojuego basado en el universo DC ya que logró completar las grabaciones respectivas antes de su sensible muerte.

El último adiós a Kevin Conroy como Batman

Además de confirmar que este nuevo videojuego estará ambientado en el universo de la saga Batman Arkham, Rocksteady también reveló que el fallecido Kevin Conroy regresará una vez más para darle su icónica voz a Bruce Wayne. Como se puede apreciar en la parte final del adelanto, Conroy menciona la clásica frase “I am the night, I am vengeance” del superhéroe de DC Comics.

A continuación, puedes ver el tráiler completo presentado en exclusiva durante The Game Awards 2022. Suicide Squad Kills the Justice League se lanzará el 26 de mayo de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Sigue EN VIVO la premiación de The Game Awards 2022

The Game Awards 2022, la ceremonia de premiación más importante de los videojuegos, se está llevando a cabo ahora mismo desde el Microsoft Theatre de Los Angeles, Estados Unidos. En esta ocasión, seis juegos se están disputando la categoría más importante de la gala: el Juego del Año (GOTY, por sus siglas en inglés).

Este año están en disputa por la estatuilla máxima ‘God of War Ragnarok’, ‘Elden Ring’, ‘Horizon Forbidden West’, ‘Xenoblade Chronicles 3’, ‘Stray’ y ‘A Plague Tale Requiem’. De toda la contienda, los favoritos para ser proclamados como el GOTY del año son la obra de Santa Monica y la de FromSoftware.

Recuerda que puedes seguir la transmisión en vivo del evento a través del siguiente enlace.

