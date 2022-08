La consola portátil de Logitech se mostró por primera vez en imágenes filtradas por la compañía en su web oficial. | Fuente: Logitech G

Logitech reveló sus planes para desarrollar su propia consola portátil junto a Tencent Games que se centrará en los servicios de videojuegos en la nube como Xbox Cloud Gaming y GeForce Now a inicios de agosto. Ahora, si bien la compañía no ha mostrado novedades oficiales respecto a su anuncio, una filtración habría terminado por mostrar cómo luce esta iniciativa.

A través de una publicación en Twitter, Evan Blass -conocido como evleaks- mostró unas capturas de pantalla en donde se pueden apreciar imágenes eliminadas de la misma web oficial de Logitech en donde se anunció la alianza con el gigante chino de los videojuegos el pasado 2 de agosto. Por fortuna, varios usuarios lograron conservar las fotografías y las compartieron en redes sociales.

Logitech G Gaming Handheld pic.twitter.com/FfEaszNwyw — Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022

Por lo que se puede apreciar en las imágenes, el diseño de la consola de Logitech es muy parecido al de Nintendo Switch pero presenta características propias de las líneas de hardware para PC Gaming de la compañía. El color predominante del sistema es blanco, estando presente en el chasis y los botones frontales, pero los joysticks y los botones superiores son negros para que sea más difícil que se ensucien. Además, se muestra un botón amarillo con el logo de Logitech G.

Así luce la parte frontal de la consola portátil de Logitech. | Fuente: Logitech G

La consola de Logitech G sigue siendo un misterio

Si bien las imágenes filtradas por la compañía ya nos dan un vistazo de lo que podemos esperar cuando la consola de videojuegos llegue al mercado, lo cierto es que sus especificaciones técnicas aún no han sido reveladas. No obstante, algo que se pudo apreciar gracias a las fotografías es que contará con Android y que, tal como indicó durante su anuncio inicial, permitirá disfrutar de servicios como Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now y Steam.

El hub principal del sistema se puede apreciar en una de las capturas y además de los servicios antes mencionados, también se pueden apreciar apps como Play Store, Chrome y YouTube.

Así luce la parte trasera de la consola de Logitech según la fotografía filtrada. | Fuente: Logitech G

Una propuesta de Logitech para el gaming portátil

Por el momento, la nueva consola portátil para juegos en la nube solo cuenta con una página web dedicada a la que los usuarios pueden inscribirse para recibir actualizaciones sobre su estado y desarrollo. No obstante, Logitech promete lanzar más información relevante a finales de 2022, por lo que los datos importantes sobre el sistema deberían llegar en los próximos meses.

El anuncio de este aún enigmático dispositivo llega unos meses después de que Valve Corporation lanzara al mercado la Steam Deck, su propia consola portátil que funciona como una suerte de PC de bolsillo por su potencia. Dado que el sistema ha brindado la posibilidad de jugar videojuegos de Steam con una gran capacidad en modo portátil, se ha encargado de revolucionar también la idea de cómo se perciben los videojuegos para computadoras actualmente.

Steam Deck también es compatible con servicios de juego en la nube como Google Stadia y Xbox Cloud Gaming pero es probable que la propuesta de Logitech sea una respuesta a la demanda de un dispositivo que pueda hacer esto a un precio más económico sin depender de un smartphone.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.