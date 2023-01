TMNT: Shredder's Revenge es el nuevo título que se añade al catálogo de videojuegos exclusivos de Netflix para celulares. | Fuente: Tribute Games/DotEmu

Las Tortugas Ninja tuvieron un regreso triunfal a la industria de los videojuegos en 2022 con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, un título que logró recapturar la magia de aventuras como Turtles in Time para volver a la básica pero efectiva fórmula del Beat ‘em Up. Ahora, además de poder jugarlo en PC y consolas, los usuarios también podrán disfrutarlo en celulares iOS y Android.

El videojuego desarrollado por Tribute Games en conjunto con Dotemu se llevó vítores de sus fans ya que brindó una experiencia al más puro estilo de la saga, pero con una frescura muy difícil de lograr pese a lo básico de su gameplay. Tras confirmarse su asociación con Netflix, queda claro que este título en terreno móvil es exclusivo de los usuarios de este servicio de suscripción.

Las Tortugas Ninja dan el salto a celulares con Shredder’s massage

Como bien señalamos, Shredder’s Revenge fue lanzado originalmente el año pasado y busca replicar con gran ahínco la diversión que ofrecía el género del Beat ‘em Up durante la época dorada de los arcades. Los críticos no tardaron en alabar al videojuego por su espectacular calidad gráfica con pixel art, su adictivo sistema de combate y lo genial que resulta ver las habilidades de Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello.

El videojuego ya está disponible en celulares con sistemas operativos iOS y Android. Además, los jugadores podrán unirse a partidas con otros jugadores en línea para socializar. Si bien las tortugas son los protagonistas, lo cierto es que otros personajes también pueden ser utilizados como April O’Neil, el maestro Splinter y Casey Jones.

Una experiencia para no perderse en celulares

TMNT: Shredder’s Revenge funciona bastante bien en móviles de gama media o de entrada, por lo que poder jugarlo en un celular sin buenas especificaciones no es tan difícil ya que no exige mucho al equipo. Tal como señala Engadget en su nota, el título logró funcionar bien en un iPhone 12 con controles táctiles. No obstante, es mejor tener un mando para celular en estos casos ya que la experiencia es mucho mejor.

Además de TMNT: Shredder’s Revenge, otros videojuegos que Netflix añadió recientemente a su catálogo son Kentucky Route Zero y Twelve Minutes. En el futuro, el servicio de streaming de video también agregará títulos como Vikings: Valhalla y Valiant Hearts: Coming Home.

