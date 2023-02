Vistazo general al mapa Antártida de Overwatch 2. | Fuente: Blizzard

Overwatch 2 sigue renovándose y está a punto de celebrar la llegada de la Temporada 3 del juego. Y Blizzard, su desarrolladora, está preparando una serie de contenidos para esta nuevo ciclo del famoso hero shooter.

Es por ello por lo que se nos invitó a una mesa redonda virtual con medios de todo el mundo para conocer el nuevo gran añadido: Antártida.

Para ello, el directo de Arte, Dion Rogers, y el diseñador líder de Héroes, Trey Spisa, nos revelaron detalles del mapa. ¿Qué es lo que debemos sabemos de esta nueva locación?

¿ Por qué un mapa de Antártida?

“Básicamente, tenemos una lista de lugares que nos encantaría visitar en la vida real, un lugar al que nos encanta ver ir a nuestros héroes, y nos hemos abierto camino a través de esa lista a lo largo de ambos juegos y finalmente llegamos a lo que queríamos: sentir la Antártida”.

“Esto es genial porque algunos de nuestros mapas tienen una base muy inferior o pueden estar basados ​​en un héroe en particular, por lo que podría estar relacionado de alguna manera con la historia de Mei y Overwatch”.

"Comenzamos con un montón de referencias e imágenes. Empezamos a compartir y trabajamos en una misma sala juntos".

"Luego empezamos el diseño 2D generalmente en papel y eso nos ayuda a resolver muchos problemas que tendríamos que encontrar en el 3D, lo que nos llevaría mucho más tiempo. En ese momento es donde el equipo narrativo empieza lo que llamado ‘documento de historia futura’. Imaginamos el lore que podríamos relacionar con este mapa y en este caso particular en la Antártida es que tenemos la historia de Mei y lo que le sucedió a ella".

"Pese a ello, no se está seguro si el mapa de Antártida se usará en el modo PvE que será lanzado en el futuro".

Detalles en el mapa. | Fuente: Blizzard

Dificultades para realizar el mapa

"Este es nuestro primer mapa de control para Overwatch 2. Y una de las cosas que hacemos normalmente, especialmente desde nuestra perspectiva artística, es elegir el color o material general que nos gustaría ver en el mapa. En el caso del hielo, es en realidad muy difícil de crear en los juegos, pero realmente queríamos hacerlo: tener cuevas de hielo y auroras boreales. Y esto requiere algunos desafíos gráficos que nunca antes habíamos enfrentado, porque generalmente Overwatch es un juego generalmente basado en ciudades".

Auroras boreales en el cielo del mapa. | Fuente: Blizzard

El primer mapa de control para Overwatch 2

Ahora el juego se juega diferente (ya no es 6 vs. 6, sino 5 vs. 5) con el tanque menos y generalmente tienen menos salud de barrera, por lo que realmente estamos pensando en este nuevo mundo sin ese personaje menos.

Los mapas son un poco más ajustados. Ahora hay un poco más de cobertura para que no seas fácilmente descubierto.

Puntos de control. | Fuente: Blizzard

El balance de Overwatch hasta el momento

“En cada temporada aprendemos del pasado. Y obviamente estamos hablando de Antártida hoy, pero la temporada está llena de todo tipo de eventos y cosas divertidas para que los jugadores regresen al juego. Y creo que muchos fanáticos han estado pidiendo un nuevo mapa de control”, refiere el director de Arte Dion Rogers. “Se decidió construir un nuevo mapa, pero queríamos hacerlo único de los otros mapas de control. Una cantidad adicional de esfuerzo para hacer que cada punto sea dramáticamente diferente del otro, por lo que debemos equilibrar eso. Este mapa del juego está hecho desde cero. No tuvimos que volver atrás y editar nada. Ahora hay solo un tanque y tienes dos soportes para controlar el daño, así que creo que a los jugadores les resultará divertido”.